Выбирают нового "Папу"? В Москве задымление в храме Василия Блаженного (видео)

Задымление в храме Василия Блаженного / © из соцсетей

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В центре Москвы произошло задымление в храме Василия Блаженного, расположенном на Красной площади. Территорию вокруг церкви оцепили правоохранители.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash, SHOT и "Осторожно, новости".

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По словам очевидцев, открытого огня у храма не видно, однако вокруг чувствуется сильный запах гари. Над куполами здания возвышается белый дым.

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© из соцсетей

Спасатели уже вошли внутрь храма. Один из свидетелей также рассказал, что видел двух мужчин, бежавших к заднему входу. По его словам, именно там могло возникнуть возгорание.

По данным Mash, в храм прибыли по меньшей мере 15 пожарных автомобилей. Также на месте находятся медики и полицейские.

Причины и обстоятельства задымления устанавливают.

Напомним, что The Telegraph пишет, что небо над Москвой больше не защищено : СБУ сломала ПВО и запустила отсчет до конца режима Путина.

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