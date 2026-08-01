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Выбирают нового "Папу"? В Москве задымление в храме Василия Блаженного (видео)
В храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве произошло задымление. Над куполами здания виден белый дым, спасатели вошли внутрь.
В центре Москвы произошло задымление в храме Василия Блаженного, расположенном на Красной площади. Территорию вокруг церкви оцепили правоохранители.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash, SHOT и "Осторожно, новости".
По словам очевидцев, открытого огня у храма не видно, однако вокруг чувствуется сильный запах гари. Над куполами здания возвышается белый дым.
Спасатели уже вошли внутрь храма. Один из свидетелей также рассказал, что видел двух мужчин, бежавших к заднему входу. По его словам, именно там могло возникнуть возгорание.
По данным Mash, в храм прибыли по меньшей мере 15 пожарных автомобилей. Также на месте находятся медики и полицейские.
Причины и обстоятельства задымления устанавливают.
Напомним, что The Telegraph пишет, что небо над Москвой больше не защищено : СБУ сломала ПВО и запустила отсчет до конца режима Путина.