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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Выбирают нового "Папу"? В Москве задымление в храме Василия Блаженного (видео)

В храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве произошло задымление. Над куполами здания виден белый дым, спасатели вошли внутрь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Задымление в храме Василия Блаженного

Задымление в храме Василия Блаженного / © из соцсетей

В центре Москвы произошло задымление в храме Василия Блаженного, расположенном на Красной площади. Территорию вокруг церкви оцепили правоохранители.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash, SHOT и "Осторожно, новости".

По словам очевидцев, открытого огня у храма не видно, однако вокруг чувствуется сильный запах гари. Над куполами здания возвышается белый дым.

© из соцсетей

Спасатели уже вошли внутрь храма. Один из свидетелей также рассказал, что видел двух мужчин, бежавших к заднему входу. По его словам, именно там могло возникнуть возгорание.

По данным Mash, в храм прибыли по меньшей мере 15 пожарных автомобилей. Также на месте находятся медики и полицейские.

Причины и обстоятельства задымления устанавливают.

Напомним, что The Telegraph пишет, что небо над Москвой больше не защищено : СБУ сломала ПВО и запустила отсчет до конца режима Путина.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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