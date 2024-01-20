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"Конечная точка дна": девушка, выжившая после обстрела роддома в Мариуполе, поддержала Путина

"Конечная точка дна": девушка, выжившая после обстрела роддома в Мариуполе, поддержала Путина

Маринанна Вышемирская из Мариуполя

Своим решением перейти на сторону врага роженица поразила подавляющее большинство украинцев.

Выжившая во время бомбардировки россиянами роддома Марианна Вышемирская из Мариуполя поддержала Владимира Путина. Она подписалась за диктатора как кандидата в президенты РФ.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Маринанна Вышемирская из Мариуполя / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Маринанна Вышемирская из Мариуполя / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Думаете, вы уже все видели о дне человеческой сущности? Ну тогда вам в качестве аргумента, что нет. Марианна Вышемирская. Женщина, выжившая после бомбардировки россиянами роддома в Мариуполе. Лицо Горя Мариуполя. Ставит подпись в поддержку путина на московское крещение. Большего цинизма еще не было. Вот оно – конечная точка дна", – лаконично написал Андрющенко.

Марианна Вышемирская из Мариуполя / ©
Марианна Вышемирская из Мариуполя

Напомним, Вышемирская была одной из беременных, которой удалось выжить во время бомбежки армией РФ роддома в Мариуполе. В марте 2022 года ее фото облетело весь мир. Впоследствии девушка поделилась своей историей в Instagram, а позже оказалось, что спасенная является страстной поклонницей "русковая мера" и Владимира Путина. Уже 2 апреля на пророссийском Youtube-канале вышло ее интервью. Девушка обвиняет в войне Украину и активно распространяет вражескую пропаганду.

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