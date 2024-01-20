"Конечная точка дна": девушка, выжившая после обстрела роддома в Мариуполе, поддержала Путина

Выжившая во время бомбардировки россиянами роддома Марианна Вышемирская из Мариуполя поддержала Владимира Путина. Она подписалась за диктатора как кандидата в президенты РФ.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Маринанна Вышемирская из Мариуполя / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Думаете, вы уже все видели о дне человеческой сущности? Ну тогда вам в качестве аргумента, что нет. Марианна Вышемирская. Женщина, выжившая после бомбардировки россиянами роддома в Мариуполе. Лицо Горя Мариуполя. Ставит подпись в поддержку путина на московское крещение. Большего цинизма еще не было. Вот оно – конечная точка дна", – лаконично написал Андрющенко.

Марианна Вышемирская из Мариуполя

Напомним, Вышемирская была одной из беременных, которой удалось выжить во время бомбежки армией РФ роддома в Мариуполе. В марте 2022 года ее фото облетело весь мир. Впоследствии девушка поделилась своей историей в Instagram, а позже оказалось, что спасенная является страстной поклонницей "русковая мера" и Владимира Путина. Уже 2 апреля на пророссийском Youtube-канале вышло ее интервью. Девушка обвиняет в войне Украину и активно распространяет вражескую пропаганду.