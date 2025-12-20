Посланник Трампа Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Миллиардер-застройщик и давний партнер президента США Дональда Трампа по гольфу неожиданно стал ключевым переговорщиком с Кремлем. Его стремительный дипломатический взлет, несмотря на отсутствие опыта в геополитике, был обусловлен не личной поддержкой американского лидера, а желанием президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal

После возвращения в Белый дом Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником на Ближнем Востоке, учитывая его деловой опыт в Саудовской Аравии. Именно тогда на него обратил внимание Путин.

Реклама

По информации издания, близкий к президенту РФ российский бизнесмен Кирилл Дмитриев через кронпринца Саудовской Аравии передал Виткоффу приглашение встретиться с Путиным.

Было только одно условие: Уиткофф должен был приехать сам, без агентов ЦРУ, дипломатов или даже переводчиков, сообщил WSJ человек, знакомый с этой инициативой.

Как известно, сначала Трамп назначил своим посланником по вопросам России и Украины трехзвездочного генерала Кита Келлога. Однако, по данным WSJ, Кремль вмешался в процесс и основные контакты с Россией были возложены на Уиткоффа, а роль Келлога была сведена к второстепенной.

Источники издания утверждают, что в Москве тщательно проанализировали психологические профили окружения Трампа и пришли к выводу, что Келлог не устраивает Россию как переговорщик из-за его открыто проукраинской позиции. В то же время Уиткофф был признан более подходящей фигурой для диалога с РФ.

Реклама

Еще одна причина появления Уиткоффа на посту посланника Трампа в Кремле может быть связана с маневрами Путина, направленными на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов на второй план и пожать руки американским миллиардерам.

Уиткофф знает о критике относительно своей неуклюжести в дипломатии на высоком уровне, но уверяет, что путешествует с дипломатической охраной и получает наставления перед поездками в Россию от Совета национальной безопасности, Офиса директора национальной разведки или государственного секретаря Марко Рубио. После встречи с Путиным он обычно звонит президенту, вице-президенту Вэнсу и госсекретарю Рубио через защищенную линию в посольстве США.

Как отмечает WSJ, в течение десятилетий американские чиновники перед визитами в Россию получали специальные инструкции — так называемые «Московские правила», призванные снизить риск компрометации и вербовки со стороны российских спецслужб.

Однако Уиткофф, по данным издания, отказался следовать этим рекомендациям, включая использование штатного переводчика Госдепартамента США.

Реклама

Напомним, в эти выходные в Майами должны состояться переговоры между представителями США и России, посвященные возможному прекращению войны.

Ранее Рустем Умеров сообщил, что в Соединенных Штатах завершились переговоры с участием украинской стороны, американских и европейских партнеров, по итогам которых были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, США предлагают провести новую трехстороннюю встречу с участием американской, украинской и российской делегаций.