Выборы президента Франции: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

Выборы президента Франции: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов опережает свою главную соперницу.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, предоставленных муниципалитетами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад.

Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за нее проголосовали 23,41% избирателей. Она тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами в 2 пункта.

Третьим стал левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, и это больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы.

На предыдущих выборах 2017 года Макрон и Ле Пен также были главными соперниками. Тогда Макрон набрал в первом туре 24% голосов, Ле Пен – более 21%. Во втором туре Макрон получил 66% голосов избирателей, Ле Пен – почти 34%.

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