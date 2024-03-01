Выборы президента США: какие шансы на победу у Трампа и Байдена — опрос

В семи штатах, которые, вероятно, будут определять результат выборов президента США, выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп имеет большую поддержку, чем действующий хозяин Белого дома, представитель Демократической партии Джо Байден.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult, обнародованные на этой неделе.

Байден отстает от Трампа в Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

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Наибольший отрыв между кандидатами – в Северной Каролине, где Трамп выиграл на выборах 2020 года. Здесь, по данным опроса, бывшего президента готовы вернуть в Белый дом не менее 50% избирателей. Проголосовать за Байдена здесь выразил желание 41% избирателей.

В то же время ни один из кандидатов не получил поддержки большинства ни в одном из других ключевых штатов.

В общей сложности в этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% — Байдена.

Значительная часть респондентов (8 из 10 избирателей в ключевых штатах) выразила обеспокоенность возрастом 81-летнего Байдена.

Его на три с половиной года младшего оппонента, 77-летнего Дональда Трампа считает "слишком старым" меньше половины респондентов. В то же время значительная часть опрошенных избирателей назвала Трампа "опасным".

Напомним, недавно кандидат в президенты Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Мичиган, а среди демократов победил действующий президент США Джо Байден.

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