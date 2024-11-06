Выборы президента США: возле Капитолия арестовали мужчину с факелом и сигнальным пистолетом

В Америке проходит день выборов президента страны.
Офицеры безопасности Капитолия только арестовали мужчину, которого остановили во время проверки в Капитолийском центре посетителей накануне выборов президента США.
Об этом говорится в сообщении полиции "Капитолия" в социальных сетях.
"От мужчины пахло горючим, он имел факел и сигнальное оружие", — говорится в сообщении.
Капитолийский центр посетителей закрыт для экскурсий в этот день, пока полиция проводит расследование.
"Мы предоставим больше информации, когда сможем", – добавили представители сил безопасности.
Напомним, во вторник, 5 ноября, началось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.
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