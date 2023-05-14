Выборы президента Турции: Путин может потерять ключевого союзника из стран НАТО — Newsweek

Президентские выборы в Турции, которые состоятся сегодня, могут повлиять на отношения с РФ, президент которой Владимир Путин считается близким союзником Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет Newsweek.

Недавно Путин заявил о важности отношений с Турцией в прошлом месяце во время виртуальной встречи, посвященной открытию первой в Турции атомной электростанции. АЭС "Аку" стоимостью 20 млрд долларов была построена российской корпорацией "Росатом". Путин отметил инвестиции РФ в турецкую энергетику и заявил, что создается новый экономический сектор, чем намекнул на кандидата, поддерживаемого Кремлем на предстоящих выборах.

"Строительство первой атомной электростанции в Турции и создание с нуля новой передовой высокотехнологичной отрасли является еще одним убедительным примером того, как много вы, президент Эрдоган, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех граждан Турции", — сказал Путин. трансляции на всю Турцию. – Хочу четко сказать: вы умеете ставить амбициозные цели и уверенно двигаться к их реализации".

Лесть Путина была последним признаком его поддержки 69-летнего Эрдогана, авторитарное правление которого и антизападная риторика служили интересам Москвы, подрывая единство в НАТО и подрывая широкие санкции Запада, наложенные на Россию за ее вторжение в Украину.

Однако опросы исследовательской компании Konda показали, что Кемаль Киличдароглу, главный оппозиционный кандидат, возглавляющий левоцентристскую Республиканскую народную партию, лидирует с уровнем поддержки 49,3%, тогда как Эрдогана поддерживают 43,7% населения.

Путин, вероятно, встречался с Эрдоганом чаще, чем с любым другим иностранным лидером вне бывшего Советского Союза. С тех пор как Эрдоган стал премьер-министром в 2003 году, во время первого президентского срока Путина, между ними сложились хорошие рабочие отношения.

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