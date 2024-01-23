Выборы президента в США: Пионтковский назвал кандидатку, которая является последовательной сторонницей Украины

По словам политолога, она отвечает образу наиболее востребованного американского кандидата.

Предотвратить приход Дональда Трампа к власти в США поможет поддержка кандидатуры Никки Хейли вплоть до ее выдвижения от Демократической партии.

Об этом политолог Андрей Пионтковский сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Эксперт уверен, что именно Хейли отвечает образу наиболее востребованного американского кандидата.

"Она против Трампа и Байдена. Хейли считает их смотрящими в прошлое людьми. Кроме того, она самый последовательный сторонник Украины и ее победы", – сказал он.

Что касается Дональда Трампа, то, по словам эксперта, суд Колорадо не допустил экспрезидента Соединенных Штатов на выборы, основываясь на статье Конституции о том, что люди, давшие клятву верности государству, а затем принимавшие участие в мятеже, не могут баллотироваться, ведь Трамп принимал участие в событиях 6 января 2021 года.

"Дело дошло до Верховного Суда: там шесть консерваторов и трое либералов. Трое консерваторов обязаны Трампу. В декабре 2021 года эти судьи отказали Трампу, когда он завалил суд жалобами на то, что выборы были сфальсифицированы", – заявил Пионтковский.

Политолог напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп пообещал "слишком быстро" закончить войну в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Между тем, в Кремле заявили, что не ознакомлены с намерениями кандидата в президенты США Дональда Трампа "урегулировать" войну в Украине за считанные дни. У Путина не понимают, как политик поможет достичь мира.

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