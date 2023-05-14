Выборы президента в Турции: результаты голосования 14 мая 2023 г. (обновляется)

ТСН.ua следит за ситуацией в Турции.

Сегодня, 14 мая, в Турции прошли парламентские и президентские выборы.

Начался подсчет голосов. С избирательных участков начали поступать первые данные по результатам голосования.

Турецкие СМИ начали сообщать о предварительных результатах президентской гонки после того, как Высший избирательный совет страны или избирательная комиссия отменила ограничения на распространение информации о предварительных результатах.

По информации TRT Haber, Эрдоган набрал 51,52% голосов, его главный конкурент Кемаль Киличдароглу – 41,22%, Синан Оган от политического блока "Альянс АТА" – 6,80%.

Государственное информационное агентство Anadolu сообщило о первых результатах, согласно которым президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 52,70% голосов по сравнению с 41,39% у главного кандидата от оппозиции Кемаля Киличдароглу.

Синан Оган получил 5,21% голосов.

По состоянию на 20:00 разрыв между двумя главными кандидатами сократился. Так, по результатам подсчета 43,84% бюллетеней Эрдоган набирает 52,43%, Киличдароглу – 41,69%.

Фото: Anadolu Agency

По состоянию на 21.50 в Турции перечислила 80,2% голосов.

Эрдоган – 50,68%;

Киличдароглу – 43,52%.

Пока видим тенденцию, что Эрдоган теряет свои позиции.

Киличдароглу вместо этого отвергает предварительные результаты и пишет в Twitter : "Мы впереди". Его партия в Twitter также написала "Сейчас мы лидируем".

Как пишет DW, представитель Народно-республиканской партии Киличдароглу – Фаик Озтрак – обвинил Anadolu в "манипуляциях".

Сейчас подсчитано более 40% голосов избирателей в президентской гонке. Подсчет голосов продолжается. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то второй тур состоится 28 мая.

Напомним, что Реджеп Эрдоган руководит Турцией как премьер-министр, а позже – президент уже более 20 лет. Эти выборы называют самыми сложными для Эрдогана, ведь у Кемаля Киличдароглу почти такое же количество сторонников

12 мая Эрдоган заверил, что согласится с результатами выборов и, в случае проигрыша, передаст власть победителю.

Киличдароглу, в свою очередь, обвинил Россию в заговоре и распространении фейков.

ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией.

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