Выборы в Армении: партия Пашиняна побеждает, но оппозиция заявляет о фальсификации

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Центральная избирательная комиссия Армении завершила обработку бюллетеней парламентских выборов. На выборах в Армении победила партия «Гражданский договор» во главе с действующим премьером Николом Пашиняном.

Мы собрали самое главное о выборах в Армении — заявлениях политиков, оппозиции и что думают эксперты о результатах парламентских выборов.

Кто победил на выборах в Армении

По состоянию на 09:30 утра 8 июня с результатом 49,81% на выборах в парламент победила правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.

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Вслед за лидером гонки, на второй месте с результатом 23,29% (340 100 голосов) закрепился блок «Сильная Армения». Тройку лидеров замкнуло объединение «Армения», которое поддержало 145 100 граждан, что составляет 9,94%.

Четвертую и пятую позиции заняли партии «Процветающая Армения» (4,00%, или 58 400 голосов) и «Крылья единства» (2,30%, или 33 600 голосов) соответственно.

Предварительные подсчеты свидетельствуют, что новый состав парламента сформируют только три политических объединения: «Гражданский договор», а также блоки «Сильная Армения» и «Армения». Несмотря на относительно близкий результат, партия «Процветающая Армения» так и не смогла преодолеть необходимый проходной порог.

Заявления Пашиняна и оппозиции после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом сообщает Радио Свобода.

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«Хочу отметить, что партия „Гражданский договор“ получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большему количеству граждан по сравнению с 2021 годом», — заявил Пашинян.

Также он заявил, что его партия имеет достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Лидеры армянской оппозиции обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в попытке сфальсифицировать выборы. Об этом пишет Радио Свобода. В частности это произошло после того, как Пашинян объявил о победе своей партии, хотя подсчет голосов еще не завершился.

Оппозиционные группы стали заявлять о давлении на ЦИК. Самвел Карапетян, глава блока «Сильная Армения», сообщил, что в больших городах сторонники власти намеренно остановили подсчет голосов из-за падения своих рейтингов.

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«Видя, что их результаты падают ежеминутно, они прекратили подсчет, и мы даже не знаем, что будет представлено утром. Хочу заверить вас, что выборы еще не закончились. Результаты выборов еще нет. Так что не волнуйтесь, они не одержат победы, потому что из их интервью и выражений лиц можно было понять, что у них дела обстоят не очень хорошо», — заявил Карапетян.

Оппозиционный альянс «Айастан» обвинил Пашиняна в попытке повлиять на работу ЦИК и таким образом «узурпировать власть».

«Правящий режим все равно должен быть привлечен к юридической ответственности за все нарушения избирательного законодательства, зафиксированные в течение этого периода», — говорится в совместном заявлении.

Что говорят эксперты о выборах в Армении

Политолог Вадим Денисенко прокомментировал результаты выборов в Армении. Он сообщил, что Россия проиграла эти выборы.

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«55% за партию Пашиняна — это разгром. Но пророссийские партии набирают 35–36%. Поэтому Россия попытается продолжить активно играть», — делится эксперт.

Для российской пропаганды это уже четвертая неудача на международной арене после Румынии, Молдовы и Венгрии и третий проигрыш команды Сергея Кириенко. Его дальнейшее влияние будет зависеть от способности удержать лояльных избирателей на осенних выборах в Госдуму, однако внутренняя политическая борьба против него уже активизировалась.

В более широком контексте эти события демонстрируют, что поддержка РФ становится политически невыгодной. Примером является изменение риторики Роберта Фицо после неудач Виктора Орбана. Среди пророссийских деятелей растет опасение, что лояльность Москве теперь гарантирует политическое поражение.

Успех Никола Пашиняна не означает мгновенного прекращения связей с Кремлем, в частности, из-за финансовой выгоды от дешевого газа. У России есть шанс сохранить текущее положение. В противном случае начнется трудный процесс потери российского влияния как в Армении, так и на всем Кавказе.

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Политолог Виктор Уколов поздравил армян с победой проевропейских политиков. Воскресные выборы проходили под жестким давлением Москвы, угрожавшей Армении военным сценарием по образцу украинского в случае европейского курса. РФ также планировала массово доставлять самолетами своих армянских граждан для голосования за пророссийские силы.

«Пашинян действовал креативно и решительно одновременно. Во-первых, пообещал всех туристов-избирателей призвать на несколькомесячные военные сборы по приезду на Родину, где они давно не были. Во-вторых, арестовал шесть пророссийских политиков в день голосования, защищая национальную безопасность», — пишет Уколов.

Как результат, Армения защитила свой демократический выбор и постепенно избавляется от контроля Кремля. Политолог ожидает, что следующими шагами страны станет выход сначала из ОДКБ, а затем и из СНГ.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» Юрий Федоренко написал, что парламентские выборы в Армении превратились в решающую битву между проевропейским курсом премьера Никола Пашиняна и масштабным гибридным давлением России. Стремление армян к вступлению в ЕС и выходу из подконтрольных Кремлю союзов ЕАЭС и ОДКБ усилилось после того, как Москва предала союзника во время карабахской войны.

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Чтобы сорвать выборы, Кремль угрожал военным сценарием, заблокировал армянский экспорт, развернул мощную пропаганду в соцсетях и привлек пророссийское духовенство вместе с тысячами наемников.

Для Украины и мира успех Армении знаковый, поскольку разрушение российского влияния на Кавказе запускает процесс деколонизации и неизбежного распада постсоветской империи Кремля.

Народный депутат Украины Соломия Бобровская написала, что выборы в Армении стали ключевым моментом для выхода страны из-под влияния Москвы и ее движения в Европу.

«Позиция Пашиняна, действующего главы правительства, по этому вопросу однозначна и понятна: он стремится избавиться от вынужденной зависимости от россиян и открыть путь к европейской модели развития. Примечательно, что демонстрирует эту позицию действующий премьер не только на словах, но и на деле».

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Заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера написал, что сегодня на фоне выборов существует только одна интрига: «Политическая партия „Гражданский договор“ (во главе с действующим премьер-министром Николо Пашиняном) получит конституционное большинство мандатов или только обычную? Склоняюсь к первому варианту».

Выборы в Армении: последние новости

Напомним, что с 1991 года Армения являлась ключевым союзником РФ на Южном Кавказе, однако во времена премьер-министра Никола Пашиняна страна начала беспрецедентный курс на европейскую интеграцию и сближение с США.

Отношения между государствами резко ухудшились после того, как Россия не вмешалась в аннексию Нагорного Карабаха Азербайджаном в 2023 году. Это заставило Ереван приостановить участие в ОДКБ, а также провести в 2026 году саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского.

В ответ Москва прибегла к угрозам «украинского сценария» и попыткам повлиять на внутреннюю политику Армении.

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Парламентские выборы 7 июня стали главным испытанием этого внешнеполитического сдвига. Кремль попытался развернуть сценарий вмешательства и поддержал главного соперника действующего премьера пророссийского миллиардера Самвела Карапетяна.

Однако, по оценкам аналитиков, российская кампания давления и дезинформации дала обратный эффект, лишь укрепив поддержку Пашиняна, тогда как оппозиция дискредитировала себя из-за связей с Москвой.

Европейские лидеры и США активно поддерживают Пашиняна: ЕС объявил о пакете экономической помощи в размере 50 миллионов евро, Франция усугубляет двусторонние связи, а Украина в рамках солидарности начала импортировать армянские розы после российского запрета.

Несмотря на стремление Еревана диверсифицировать партнерство, Россия до сих пор сохраняет мощные рычаги влияния на страну, в частности, из-за угрозы отмены субсидий на газ, который является основой армянской экономики.

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