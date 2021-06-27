Выборы в Армении: в ЦИК рассказали, какая политическая сила сколько мандатов получит

Партия Пашиняна выиграла парламентские выборы в Армении.
Центральная избирательная комиссия Армении объявила окончательные официальные результаты внеочередных выборов в парламент.
Об этом сообщает Аrmeniasputnik.
Партия "Гражданский договор", возглавляемая Николом Пашиняном, получила 71 мандат, набрав 53,91% голосов.
На втором месте находится блок "Айастан" ("Армения") во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном. У политсилы 21,09% голосов и 29 мандатов.
Блок "Честь имею" оказался на третьем месте с 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%. Но армянские законы, если в парламент входит всего лишь две партии, разрешают третьей силе с наибольшим количеством голосов войти в Национальное собрание. У блока "Честь имею" — 7 мандатов.
Также в ЦИК отклонили заявления трех политических сил о признании недействительными итогов парламентских выборов.
Напомним, что в Армении в воскресенье, 20 июня, прошли досрочные парламентские выборы.