Выборы в Британии: Сунак становится лидером избирательной гонки за место лидера Консервативной партии – Bloomberg

Согласно подсчету Bloomberg, за Сунаком стоят по меньшей мере 123 законодателя по сравнению с 51 сторонником Бориса Джонсона.

Риши Сунак, являвшийся главным конкурентом Лиз Трасс во время предыдущей избирательной гонки, может стать лидером Консервативной партии и занять пост премьер-министра Великобритании.

Об этом пишет Bloomberg.

Сунак объявил, что баллотируется в должность лидера партии. "Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и добиться успеха для нашей страны", — написал он в Twitter.

Между тем, Джонсон еще не объявил публично о своих намерениях участвовать в предвыборной гонке, хотя депутат от Тори Майкл Фабрикант написал в Twitter, что бывший премьер заручился поддержкой более 100 законодателей, достаточной для того, чтобы включить его в бюллетень для голосования.

Согласно подсчету Bloomberg, за Сунаком стоят по меньшей мере 123 законодателя по сравнению с 51 сторонником Бориса Джонсона. Единственным другим кандидатом является лидер Палаты общин Пенни Мордаунт. По данным Bloomberg, ее поддерживает 23 депутата.

По информации издания, Джонсон и Сунак встретились вчера вечером на фоне предположений о соглашении между ними. Тем временем, Мордаунт отклонила предложение Джонсона покинуть гонку и поддержать его.

Стив Бейкер, министр Северной Ирландии и ведущий сторонник Brexit, поддержавший Джонсона на всеобщих выборах 2019 года, сказал, что очередное премьерство Джонсона будет "гарантированной катастрофой". Бейкер сказал, что стране нужны "стабильность и профессионализм". По его мнению, Джонсона будет отвлекать расследование по вопросам, в частности вечеринок во время карантина.

Напомним, что на прошедших выборах Лиз Трасс получила 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399.

Отставка Лиз Трасс

Лиз Трасс избрали главой правительства Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона.

20 октября, во время выступления на Даунинг-стрит, премьер-министр заявила, что уходит в отставку. На должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня. Это кратчайший термин в истории страны.

Недавний опрос среди членов Консервативной партии Британии свидетельствует, что фаворитом среди претендентов на место Лиз Трасс был экс-премьер Борис Джонсон.

Отметим, что Джонсон – один из первых мировых лидеров, посетивший Киев после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Первый его визит после вторжения состоялся 9 апреля. Второй раз Джонсон прибыл в Украину 17 июня.

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