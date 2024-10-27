Выборы в Грузии: оппозиция не признает результаты голосования и созывает акции протеста

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Оппозиционные партии обвиняют власть в фальсификации результатов парламентских выборов и угрожают протестами.

После закрытия участков экзитполы оппозиционных каналов заявили, что у оппозиционных партий суммарно больше голосов, чем у провластной "Грузинской мечты". Провластные каналы говорят о противоположных результатах.

Подсчитано уже 99,3% голосов, победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

Так, по данным Центральной избирательной комиссии, "Грузинская мечта" набрала 54,23% голосов.

Оппозиционная партия "Коалиция за перемены" получила 10,8%, "Единство-Национальное движение" – 10,1%, "Сильная Грузия" – 8,75%; "Хахария — за Грузию" — 7,75%.

Глава партии "Единство" Тина Бокучава, заявила, что их политическая сила не признает результаты голосования.

Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия также выступил с резкой критикой, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается совершить "конституционный переворот". Он анонсировал проведение акций протеста с требованием проверить результаты выборов и рассмотреть жалобы.

Выборы в Грузии называют историческими, поскольку результат может указать либо будущую интеграцию Грузии с Европейским Союзом, либо сближение с Москвой. Они впервые отбывают не по мажоритарной системе, а по пропорциональной, и это увеличивает шанс оппозиции на победу.

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