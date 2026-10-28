Выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о «победе», но экзит-полы показывают преимущество оппозиции

Бениамин Нетанью

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнародования предварительных прогнозов парламентских выборов заявил, что правые силы имеют «решающее большинство», и призвал создать правое правительство.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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В ночь на 28 октября Нетаньяху выступил перед своими сторонниками в Иерусалиме. Он заявил, что его партия «Ликуд» является самой большой политической силой страны и подчеркнул, что Израиль не должен зависеть от партий, представляющих арабское население.

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«Нам нужно сформировать национальное правое правительство», — заявил премьер-министр.

Он также раскритиковал политические силы, допускающие сотрудничество с арабскими партиями, назвав такую позицию «позором». Кроме того, Нетаньяху обвинил израильские телеканалы в том, что их прогнозы в пользу оппозиции могли демотивировать его сторонников и повлиять на их решение прийти на избирательные участки.

Отдельно глава правительства заявил, что у Израиля вместе с президентом США Дональдом Трампом есть «историческая» возможность устранить угрозу со стороны Ирана.

По предварительным оценкам телеканалов Kan 11, Channel 12 и Channel 13, партия Ликуд может получить от 24 до 25 мест в Кнессете. В общей сложности политическому блоку Нетаньяху прогнозируют около 50 мандатов.

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Оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом, по этим прогнозам, может получить 52-53 места. Таким образом, ни одна из сторон пока не имеет прогнозируемой поддержки, достаточной для самостоятельного формирования правительственной коалиции.

Окончательные результаты голосования должны быть оглашены позже.

Для создания правительства в Израиле необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата из 120 членов Кнессета. После оглашения результатов президент страны Ицхак Герцог проведет консультации с прошедшими в парламент партиями и поручит формирование правительства политику, которого сочтет наиболее способным собрать коалицию.

В то же время Нетаньяху продолжает фигурировать в судебном деле по взяточничеству, мошенничеству и злоупотреблению доверием. Премьер-министр отрицает все обвинения.

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Эти парламентские выборы стали первыми в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября 2023 и начала войны в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле обнародовали первые экзитполы парламентских выборов после выборов в Кнессет.

Мы ранее информировали, что Израильские военные начали масштабную операцию в палестинском городе Хеврон на Западном берегу Иордана после гибели двух израильских военных в результате стрельбы.

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