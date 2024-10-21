Выборы в Молдове: что известно о махинациях Кремля и какие шансы, что планы Путина будут сорваны

Важнейшие выборы истории существования независимой Молдовы. Жители Республики на этот раз выбирали не только нового президента страны, но и должны были проголосовать, поддерживают ли они вступление в ЕС. Чтобы этого не произошло, РФ бросила все силы, чтобы сорвать голосование, а действующий лидер государства Майя Санду уже заявил о беспрецедентных фальсификациях.

Что известно о махинациях Кремля, который влил в эту кампанию десятки миллионов евро, какие шансы, что план Путина будет сорван и какие результаты первого тура выборов – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

ЦИК Молдовы подсчитал голоса

Центральная избирательная комиссия Молдовы на утро 21 октября уже подсчитала 98% голосов на выборах президента и на референдуме по евроинтеграции страны. За действующую президент Майю Санду отдали голоса 41,84% граждан. На втором месте эксгенпрокурор, кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло, он собрал 26,35% голосов.

Главный соперник действующей президентки является выходцем из Гагаузии – наиболее пророссийского региона страны – и находится под следствием по подозрению в коррупции и злоупотреблении властью. К слову, глава Партии социалистов, от которой баллотируется в президенты Стояногло, — бывший президент Молдовы и плюс ко всему давний друг Путина Игорь Додон.

На третьем месте в президентской гонке – Ренато Усатый – лидер “Нашей партии”, бывший мэр города Бельцы, популист, фактически играющий на два фронта: высказывается как за нормальные отношения с Россией, так и с Западом. По предварительным подсчетам ему удалось собрать 13,7% голосов.

Сколько человек приняло участие в голосовании

Явка на президентских выборах превысила 51,4 процента или более 1 миллиона 560 тысяч голосов, СМИ сообщали о длинных очередях на некоторых избирательных участках в Молдове и на участках за пределами страны, в том числе во Франции, Румынии, России, Греции. Как видим, как четыре года назад, так и на этих выборах, Майя Санду противостоит Кремлю.

След Кремля

Но ерефия с этим не может смириться, и бросила все силы, чтобы сорвать даже не президентские выборы в Молдове, но и референдум: потому что жители Молдовы 20 октября голосовали не только за будущего президента, но и за вступление в ЕС. И если большинство жителей Республики скажут "да" вступлению в Евросоюз, это стремление запишут в конституцию страны.

И на поздний вечер воскресенья, 20 октября, казалось, что все потеряно: по результатам подсчета 85% голосов, только 45% были за вступление Молдовы в ЕС, в то время как 54% — против. Но эти результаты противоречат сентябрьским опросам местных, тогда жители Молдовы свидетельствовали о росте поддержки европейского вектора движения страны: ответ так в апреле озвучивали 57% граждан, а уже в сентябре 63%.

Тем не менее, мощная российская дезинформационная кампания, которую Кремль развернул в Молдове, все же сработала: результаты референдума за конституционные изменения по вступлению в ЕС — почти 50 на 50%, именно такие результаты объявили на утро 21 октября. Потому что перед этим еще не были учтены результаты с основных зарубежных участков.

Как люди проголосовали на референдуме?

На молдавскую диаспору приходится около 15% голосов. На момент записи выпуска по результатам подсчета почти 99% голосов, за вступление в ЕС высказались 50,17% граждан. Молдавскому ЦИК осталось подсчитать 1,5% бюллетеней, но которые уже не повлияют на результат. В целом, явка на голосование по вступлению в ЕС составила почти 50 процентов, что превысило 33 процента, необходимых для признания референдума действительным.

Но чтобы сорвать его, Россия потратила десятки миллионов евро. Ну да, зачем улучшать жизнь собственных граждан, лучше слить стрекозы и всунуть нос в жизнь других стран. Но и это еще далеко не конец. Собственно, действующая президент Молдавии Мая Санду уже сделала заявление о беспрецедентных фальсификациях на выборах.

По ее словам, у властей есть доказательства того, что преступные группы планировали купить 300 тысяч голосов. Санду назвала это цитирую: "мошенничеством беспрецедентного масштаба".

"Мы имеем четкие доказательства, что преступные группы, объединившись с иностранными силами, ставили целью купить 300 тыс. голосов, атаковав нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой ", — говорится в сообщении.

Кремль влил в дезинформационную кампанию миллионы евро

Путин пытается похоронить демократию в странах, которые еще только на пути стать членами Евросоюза. Чтобы этого не произошло, и в Молдове еще за несколько месяцев до выборов Россия начала готовить масштабный план срыва голосования.

В частности 20 октября власти Молдовы неоднократно заявляли, что сорвать выборы пытались силы, связанные с скрывающимся в Москве бывшим молдавским олигархом Иланом Шором. Он один из главных кремлевских ставленников, осужденный в Молдове за кражу 1 млрд евро из трех банков страны.

Это было очень громкое коррупционное дело, которое привело к власти в 2016 году пророссийского Игоря Додона и Партию социалистов. А вот что заявил экс-президент Игорь Додон в воскресенье, 20 октября, голосуя на выборах.

"Этот референдум не о евроинтеграции. Это референдум по изменению конституции. Мы считаем, что менять конституцию таким образом нельзя, поэтому я и мои коллеги не принимаем в этом участия", — говорится в сообщении.

Додон не проголосовал на референдуме!

Вам это ничего не припоминает? К слову, Додона два года назад задерживали по подозрению в госизмене, а также в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины. Ну и собственно Додон не принял бюллетень для участия в референдуме по европейскому будущему страны. Об этом сообщило издание Newsmaker. Додон сказал, что проголосовал за то, чтобы цитирую: "Молдова вернулась к нормальности".

"Я считаю, что так называемые "хорошие времена" последних четырех лет должны закончиться. Люди хотят президента, который будет представлять всех граждан, а не будет разделять их на "хороших" и "плохих". Нам нужен уважающий конституцию лидер, выступающий за справедливость" и открытый к диалогу как с Западом, так и с Востоком", - говорится в сообщении.

Как Россия срывала выборы?

Собственно, через Додона и его Партию социалистов прокремлевские силы приложили максимум усилий, чтобы сорвать голосование на президентских выборах и референдуме за вступление в ЕС, и обеспечить выгодные результаты для Москвы.

Накануне, 17 октября, руководители Генерального инспектората полиции и директор Службы информации и безопасности Республики заявили, что десятки молодых людей из Молдовы прошли инструктаж в Москве под предлогом участия в культурно-туристической программе, а на самом деле организовали массовые беспорядки на акциях протеста.

В частности, правоохранители отметили, что некоторые из этих молодых людей проходили обучение у иностранных инструкторов, связанных с частными военными структурами "Вагнер" и "Ферма". А некоторых вообще отправили тренироваться в Боснию и Герцеговину и Сербию. Учеба проходила преимущественно с начала сентября до середины октября.

В начале октября глава нацполиции Молдовы Виорел Чернаутяну заявлял, что только в сентябре силам пророссийского блока "Победа", связанных с Иланом Шором, было переведено из России 15 миллионов долларов на карты "Промсвязьбанка", обслуживающего Минобороны России, для осуществления дезинформации. и нападения на госучреждения в Молдове.

Те, кому переводили деньги, получали указания через Telegram, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС. Это подтверждает и одно из журналистских расследований, медийщики издания три месяца работали на российскую сеть Илана Шора под прикрытием, участвуя в партийных акциях протеста, предвыборных и агитационных встречах, а также вербуя новых поклонников ценителей "русского мира" через Telegram.

Указания о том, как поступать, порой поступали напрямую по телефону даже из Москвы. Собственно эти президентские выборы в Молдове, первый тур которых состоялся вместе с конституционным референдумом о вступлении в ЕС, пожалуй, наиболее важными за все годы независимости страны и за несколько дней до выборов и референдума в Молдове министерка иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Республику Молдова.

Путинская Россия атакует выборы в Европе гибридным способом посредством целенаправленного влияния, кибератак и дезинформации, которую распространяет ее армия ботов в соцсетях. Молдова бросает вызов опасностям российского влияния.

Она освободилась от удушающего шантажа российским газом (с декабря 2022 года Молдова не покупает газ у "Газпрома", являясь технически и коммерчески интегрированной в европейскую энергетическую сеть — ред.). Кроме того, были введены судебная и антикоррупционная реформы. Берлин и дальше будет поддерживать Молдову на пути в ЕС".

Заявление генсека НАТО!

По словам генсека НАТО Марка Рютте, Альянс оказывает помощь Молдове для противостояния гибридному вмешательству России. В отличие от ЕС, вступление страны в НАТО большинством населения Молдовы не поддерживается, а согласно Конституции страна является нейтральной. Однако, возможно, и это когда-нибудь изменится.

Пока Мая Санду сконцентрирована на европейской интеграции страны. Напомним, что на саммите в декабре 2023 года ЕС открыл официальные переговоры о вступлении не только для Украины, но и для Молдовы. Мая Санду неоднократно обещала привести страну в членство в ЕС уже к 2030 году. Именно поэтому конституционный референдум по членству Молдовы в ЕС в воскресенье, 20 октября, был так важен.

По сути, результаты выборов не только будут определять будущее нации, но и будут демонстрировать, как далеко зайдет Россия, чтобы распространить свое влияние в Европе за пределы Украины, и смогут ли западные страны остановить эти усилия, так о выборах писало издание Politico.

ТСН.ua ранее писал, что, в отличие от Украины, у Молдовы нет общей границы с Россией. Силы обороны Украины разрушили планы Путина захватить Одесскую область и тем самым помешали пробить коридор в оккупированное Россией Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы. Но это не значит, что в Кремле похоронили эту идею.

Молдове угрожала оккупация?

В конце 2023 г. главком армии Бельгии Мишель Гофман предупреждал, что следующими целями Москвы могут стать именно Молдова и страны Балтии. К тому же в оккупированном Приднестровье до сих пор дислоцируется оперативная группа российских войск численностью около 1000 человек – наследница советской 14-й армии – и 500 российских "миротворцев", которые, по версии Кремля, просто охраняют склад с более чем 20 тысяч тонн боеприпасов селе Кобасная, что в 2 км от границы с Украиной.

В феврале 2023 года Майя Санду заявляла, что Россия готовила в Молдове госпереворот с участием граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, "планируя уничтожить страну насилием". До этого заявления Санду о подготовке переворота в Молдове предупреждал и Владимир Зеленский, передав Кишиневу данные украинской разведки.

После этого в Молдове сменили правительство и депортировали группу сербских футбольных болельщиков. С одной стороны, сомнений в том, что Майя Санду таки победит во втором туре президентских выборов, нет.

"На носу" парламентские выборы

Однако расслабляться властям Молдовы точно не стоит. Особенно накануне парламентских выборов в 2025 году, на которых Майя Санду рискует потерять свое большинство в парламенте. Если это произойдет, Молдова рискует пойти по пути Грузии, где пророссийские силы у власти свернули все реформы и поставили крест на евроатлантической интеграции страны, которая 26 октября будет избирать следующий парламент.

Ну а потому, что ни один из кандидатов так и не перешел отметку в 50% полученных голосов, второй тур президентских выборов в Молдове запланирован на 3 ноября. В то же время, результаты выборов в Молдове, говорит эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин, являются критической угрозой украинской национальной безопасности.

Результаты выборов в Молдове представляют критическую угрозу нашей нацбезопасности. В стране, которая через несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры. Президент Молдовы заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию как надо.

Если эту негативную спираль не остановить, РФ приведет Молдову к гражданскому конфликту. Нам срочно нужна общая с ЕС стратегия, что и главное, как мы должны совместно сделать, чтобы остановить российский плацдарм в Молдове, чего бы это ни стоило. Молдова может стать западной или пойти по Западным Балканам и быть русским анклавом в нашем тылу. Здесь нет никаких "но" или "или".

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Молдове прошли президентские выборы вместе с конституционным референдумом о вступлении страны в ЕС. Действующей президентке Мае Санду не удалось победить в первом туре.

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