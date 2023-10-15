Выборы в Польше: какая партия получила наибольшее количество голосов — результаты экзит-пола

На выборах в польский парламент побеждает консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и Справедливость".

На состоявшихся в воскресенье выборах в Сейма Польши, 15 октября, больше всего голосов избирателей получила партия ПиС (“Право и Солидарность”), которая находится у власти с 2015 года.

Об этом стало известно из результатов экзит-пола Ipsos, объявленного телеканалом TVN.

По информации социологов, партия ПиС набрала 36,8 процента голосов избирателей.

Главный соперник ПиС – центристская "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемая экс-премьером и бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском, набирает 31,6 процентов.

Преодолев проходной барьер, в парламент Польши попадают еще три партии: центристский блок "Третий путь" (13%), Коалиция левых партий (8,6%) и ультраправая "Конфедерация"(6,2%).

Экзит-пол проводили около 1850 социологов студии Ipsos. Кроме того, над опросами работало 50 человек, среди которых координаторы и аналитики.

Экзит-полы гораздо надежнее предвыборных опросов. Однако они имеют погрешность до 2%.

Окончательные результаты выборов в парламент Польши могут быть объявлены во вторник, 17 октября, в первой половине дня.

Напомним, ТСН.ua собрал подробную информацию о политическом раскладе в соседней стране накануне голосования.

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