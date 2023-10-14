Выборы в Польше: существует ли негативный результат для Украины — мнение экспертов

На парламентских выборах в Польше, которые состоятся в воскресенье, 15 октября, ни находящаяся у власти консервативная партия “ПиС”, ни оппозиционная "Гражданская коалиция" не набирают достаточное количество голосов для единоличного формирования правительства.

Эксперты рассказали ТСН.ua о двух вероятных сценариях формирования правительственной коалиции и о том, является ли среди них негативный для Украины.

Первый сценарий

"Золотую акцию" на выборах может получить антисистемная, антиевропейская и антиукраинская партия "Конфедерация", которой опросы сейчас дают 8-9%, а некоторые и 10%.

Еще до начала полномасштабного российского вторжения представители "Конфедерации" говорили, что нужно остановить украинизацию Польши. С весны этого года активно использовали тему украинского зерна и защиты польского фермера.

По словам кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, "Конфедерация" является вероятным претендентом на объединение с "ПиС".

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Если эти две партии наберут достаточно, чтобы сформировать коалицию, они пойдут на такой радикальный шаг. Но это будет крайне неблагоприятный сценарий для отношений Украина-Польша. Имея "золотую акцию", "Конфедерация" может диктовать свои условия, направленные против интересов Украины (зерно, вооружение, миграционная и историческая политика – ТСН.ua)”, — считает он.

Однако, по его словам, даже "ПиС" с "Конфедерацией" не набирают достаточное количество голосов для формирования коалиции и правительства на двоих.

Публично представители "Конфедерации" неоднократно высказывались категорически против коалиции с "ПиС".

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, один из лидеров партии Кшиштоф Босак выступил с заявлением, что не хотел бы войти в коалицию ни с Ярославом Качинским, ни с Дональдом Туском — мол, эти старые политики должны идти на пенсию. По мнению эксперта, это можно считать свидетельством того, что "Конфедерация" почувствовала вкус "золотой акции", которая может ей выпасть, и предпочитает подождать в оппозиции к моменту, когда ее показатели еще больше возрастут.

"Конечно, такой подход повысит ставки в коалиционных переговорах, если "ПиС" не наберет голосов для собственного большинства. В таких условиях, "ПиС" придется предлагать "Конфедерации" больше, чтобы убедить ее стать партнером. Следовательно, в чувствительных вопросах, где "Конфедерация" занимает прохладную позицию по отношению к Украине, и "ПиС" придется прислушаться к "конфедератским" камертонам”, — считает эксперт.

Вероятный вариант, что "ПиС" сформирует собственное правительство, а "Конфедерация" просто даст свои голоса за это, не будучи официально в коалиции.

Второй сценарий

"Гражданская коалиция", "Новая Ливица" (коалиция левых политических сил – ТСН.ua ) и блок "Третий путь" (объединение Польской селянской партии (PSL) и партии "Польша 2050" – ТСН.ua ) могут сформировать коалицию, если наберут достаточное количество голосов.

Самая большая интрига в возможности этого союза – преодолеет ли "Третий путь" 8% проходной барьер.

Польская селянская партия, разумеется, имеет большую поддержку в селах, поэтому при таком варианте коалиции проблема экспорта зерна для Украины никуда не денется. Что касается "Польши 2050", которая, напротив, имеет городской электорат, она декларирует поддержку Украины.

"PSL является в чем-то близкой к "ПиС", например в вопросе помощи фермерам, аграрному сектору, но партия "Польша 2050" Шимона Главные наоборот больше относится к центристам. Поэтому, думаю, именно они будут больше тянуть PSL к союзу с Туском. Поэтому я не вижу союза между "Третим путем" и “ПиС”. И конечно надо также учитывать вариант, когда "Третий путь" не проходит, тогда для "Гражданской коалиции" Туска не имеет каких-либо шансов на объединение, даже несмотря на возможный союз с "Ливицей". Скорее всего при таком варианте он уйдет в оппозицию", — считает Станислав Желиховский.

Напомним, ТСН.ua собрал подробную информацию о политическом раскладе в соседней стране накануне голосования.

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