Выборы в Польше: в Варшаве объявили об угрозе взрыва в трех избирательных комиссиях

Возле помещения школы, в которой работали три избирательные комиссии, нашли заброшенный рюкзак.

В воскресенье, 15 октября, когда в Польше проходят выборы в парламент, в трех избирательных комиссиях в Варшаве было объявлено об угрозе взрыва. Полиция эвакуировала десятки человек.

Об этом сообщает польское издание WP.

"В настоящее время продолжаются проверки на трех избирательных участках. Были эвакуированы 200 человек. На месте работают полицейские", — сообщил спикер начальника столичной полиции Сильвестер Марчак.

Он добавил, что у помещения школы, в которой работали три избирательных комиссии, нашли заброшенный рюкзак.

Национальная избирательная комиссия пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, на состоявшихся в воскресенье, 15 октября, выборах в Сейма Польши больше всего голосов избирателей получила партия ПиС (“Право и Солидарность”), которая находится у власти с 2015 года. ТСН.ua опубликовал результаты экзит-пола.

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