Выборы в России: Подоляк объяснил, почему там нет никаких оппозиционных кандидатов

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал президентские выборы в РФ в 2024 году. По его мнению, выборы ничего не изменят в России.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"В России сейчас активно идет предвыборная агитация. Вдруг появились огромные очереди, чтобы подать кандидатом еще и Бориса Надеждина. И, собственно, у нас два варианта. Или это контролируемая оппозиция, которую якобы продвигают для того, чтобы создать видимость. Или же это вариант, в России якобы появилась оппозиция, которая против войны. Нет никакого избирательного процесса в России. Нет никаких оппозиционных кандидатов. Надежин – это не оппозиционный кандидат. Это максимально "махровый", кириенковский кандидат (первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко) – ред)", — сказал Подоляк.

По его мнению, говорить о том, что есть некий избирательный процесс – это нонсенс.

"Говорить о том, что есть какие-то демократические кандидаты – нонсенс. Не имеет смысла говорить о Надеждине, потому что все равно будет переназначение "царя" в демократическую составляющую, которой на самом деле не существует. Так что давайте на эту иллюзию никак не реагировать. Нет никакой сознательной оппозиции нет никаких оппозиционных кандидатов, к сожалению, Россия будет меняться не из-за оппозиционного давления, не из-за внутренних дискуссий, а исключительно из-за поля боя. других регионах. Именно они приведут к изменению политического режима в России", – добавил он.

Напомним:

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

В ЦИК РФ отметили, что трехдневное голосование на выборах, впервые применимое во время пандемии коронавируса, становится для России традиционным.

8 декабря Путин объявил о планах выдвигаться на пятый президентский срок.

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