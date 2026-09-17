Выборы в России превращаются в фарс: The Economist о новой мобилизации после голосования

Путин и мобилизация / © ТСН

Реклама

Парламентские и местные выборы в России проходят на фоне растущей абсурдности избирательного процесса. После голосования страна может столкнуться с новой, более масштабной мобилизацией для войны.

Об этом говорится в материале The Economist.

Реклама

Что происходит на выборах в России

В России 19-20 сентября пройдут парламентские и местные выборы. В то же время избирательная кампания проходит в условиях, когда политическая конкуренция в стране остается крайне ограниченной.

Реклама

Материал The Economist обращает внимание на показательный эпизод с предвыборной агитацией кандидата Алексея Чернова. Его короткое выступление фактически не содержало политической программы, а отведенный для него эфир завершился молчанием и звуком часов.

«Добрый день, дорогие избиратели», — начинает свое выступление Алексей Чернов, коренастый 44-летний мужчина в клетчатой фланелевой рубашке. Он нервно произносит свою предвыборную речь — несколько предложений о поддержке многодетных семей.

Все выступление длится 28 секунд.

«И это все?» — спрашивает ведущий телевизионной студии, напоминая кандидату, что по правилам ему разрешено говорить в течение минуты.

Реклама

«Может быть, еще что-нибудь придет в голову?» — добавляет ведущий.

«Нет, больше ничего не спадет», — отвечает Чернов.

Остальное отведенное время заполняет тиканье часов.

«Именно такие эпизоды демонстрируют все более абсурдный характер российского избирательного процесса», — пишут авторы издания.

Реклама

Может ли после выборов начаться новая мобилизация

Отдельно The Economist рассматривает возможность того, что после парламентских выборов Россия может прибегнуть к более масштабной мобилизации для продолжения войны.

В то же время в данном фрагменте материала конкретных параметров возможной мобилизации или решения о ее проведении нет. Речь идет именно о возможном развитии событий после голосования.

Новости партнеров

Новости партнеров