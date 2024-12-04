Выборы в Румынии: пророссийский кандидат обещает запретить экспорт украинского зерна и помощь Киеву

Скандальный кандидат в президенты Румынии пригрозил остановить помощь Украине в случае своей победы.

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску, известный своими пророссийскими заявлениями, сказал, что в случае избрания запретит экспорт украинского зерна через Румынию и последующую военную помощь Киеву.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

"Как я могу согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить себе, чтобы рядом с нами, в центре Европы, шла война, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что эта война в Украине должна быть немедленно остановлена", – сказал Джорджеску.

Также он подверг сомнению эффективность финансирования Европейского союза и заявил, что Бухарест не обязан придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону.

На вопрос, поддерживает ли он невыполненное Румынией обещание НАТО о том, что каждая страна-член ежегодно тратит 2% ВВП на оборону, на чем настаивает Трамп, он ответил: "Это слишком второстепенное, меня даже не интересует".

"Беспокойство румынского народа – быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО обороняется, то он должен оставаться оборонным. Я верю в одно — Румыния не имеет ни перед кем обязательств", – считает кандидат в президенты Румынии.

Кроме того, политик подверг сомнению эффективность фондов ЕС, способствовавших экономическому росту и развитию инфраструктуры в Румынии, бывшей коммунистической стране и одному из беднейших членов ЕС.

"Помогли ли нам европейские фонды? Разве мы зависим от европейских фондов? Эта страна не может производить? Разве у нас нет других инвесторов? Деньги есть везде в этом мире, позвольте мне сказать вам", – резюмировал Джорджеску.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через черноморский порт Констанца.

Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии победили ультраправый пророссийский политик Джорджеску и либеральный проевропейский кандидат Ласкони. Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 8 декабря.

По мнению некоторых западных СМИ, вероятная победа Джоджеску является вызовом для Украины и потрясением для НАТО.

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