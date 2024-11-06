Выборы в Сенат США: кто берет большинство – демократы или республиканцы

Что касается выборов в Палату представителей, то пока ни у одной партии нет четкого преимущества.

Контроль над Сенатом США получила Республиканская партия, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Республиканская партия взяла себе не менее 51 места в Сенате из 100 возможных. Таким образом, еще 49 сенатских мест остается Демократической партии.

Большинство республиканцам обеспечила победа их кандидатов в Западной Виргинии и Огайо. Так, в Западной Виргинии на выборах победил республиканец Джим Джастис. А в Огайо побеждает республиканец Берни Морено.

У Республиканской партии есть шансы закрепить большинство в Сенате, если ее кандидат одержат победу в Монтане, где демократ Джон Тестер пытается переизбраться в тяжелой избирательной кампании.

Как сообщает Reuters, в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, республиканское большинство в Сенате поможет ему назначить консервативных судей и другой правительственный персонал. Если победу одержит Камала Харрис, республиканцы, под чьим контролем будет Сенат, смогут блокировать большинство вопросов повестки дня демократки.

Что касается выборов в Палату представителей, то пока ни у одной партии нет четкого преимущества. Reuters со ссылкой на обозревателей сообщает, что контроль над Палатой представителей имеют шансы получить демократы. Однако, скорее всего, отрыв между партиями будет незначителен, и это усложнит принятие законов в течение следующих нескольких лет.

Напомним, на выборах президента США побеждает Трамп. Он набрал 277 голосов выборников из 270, необходимых для победы.

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