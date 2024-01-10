Выборы в США-2024: кто баллотируется в президенты и к чему готовиться Украине

Предстоящие выборы в США повлияют на военную и экономическую поддержку Украины.

Президентская гонка в США в 2024 году стартует менее чем через неделю, когда в штате Айова состоятся первые голосования на республиканских праймериз.

Дональд Трамп остается безоговорочным лидером, претендующим на номинацию от Республиканской партии, но его соперники все еще считают, что сильный результат может подвергнуть сомнению верховенство бывшего президента над Республиканской партией.

Рон Десантис, Никки Гейли, Крис Кристи и Вивек Рамасвами возлагают свои надежды на первые штаты. Айова – первый 15 января, Нью-Гэмпшир – следующий 23 января.

Однако, чтобы остановить неумолимое шествие Трампа к победе на выборах 2024 года, потребуется серьезное поражение.

Согласно последним опросам, 77-летний Трамп побеждает всех своих соперников-республиканцев, имея поддержку более половины электората Республиканской партии.

С другой стороны гонки Роберт Кеннеди-младший испугал демократов, отказавшись от партийной номинации, чтобы бросить вызов Джо Байдену от третьей партии. Однако мнения экспертов разделились относительно того, оттянет ли он больше голосов от кандидата от демократов или республиканцев.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The Telegraph с подробным обзором кандидатов, объявивших о своем участии в выборах.

Дональд Трамп, бывший президент Республиканская партия

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Дональд Трамп был первым "большим" кандидатом, объявившим о своем участии в выборах 2024 года во время речи на своем курорте Мар-а-Лаго в ноябре 2022 года.

"Для того, чтобы сделать Америку снова великой и славной, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", — сказал Трамп толпе своих поклонников. Он добавил: "Это не просто предвыборная кампания... Это стремление спасти нашу страну".

Где он набирает голоса? Трамп остается далеко впереди всех остальных кандидатов в опросах – 54,7%.

Какова его политика? Еще раз позиционируя себя как аутсайдера в Вашингтоне, Трамп планирует коренным образом изменить правительство США, отменить независимость некоторых ведомств, ликвидировать Министерство образования и начать массовое сокращение Министерства юстиции, а также более высокого уровня аппарата национальной безопасности США.

Нелегальная иммиграция, войны за культуру идентичности и цензура в социальных сетях также остаются в центре его политической повестки дня. В свой первый день в должности он пообещал положить конец предоставлению гражданства по праву рождения детям нелегальных иммигрантов и заявил, что будет добиваться введения смертной казни для торговцев людьми, переправляющими людей через границу.

А как насчет обвинений? Рост юридических проблем Трампа похоже не беспокоит потенциальных избирателей, поскольку он лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов. Ему четыре раза предъявляли обвинения, и ему грозит 91 уголовное обвинение.

Даже если его признают виновным и осудят, лидер республиканцев пообещал продолжить свою президентскую кампанию и вступить в должность.

Однако впереди есть "подводные камни". Возможно, Трампу придется сократить время на предвыборную кампанию, чтобы появляться в суде, и, возможно, направить средства с дорогих митингов на свои юридические баталии.

Рон Десантис, губернатор Флориды | Республиканская партия

Рон Десантис / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Губернатор Флориды Рон Десантис начал свою кампанию в мае 2023 года во время неудачного события в X (Twitter), организованного Илоном Маском и омраченного техническими сбоями.

Где он собирает голоса? Самопровозглашенный губернатор-антибудильник сначала считался сильнейшим соперником Трампа, но он все больше отстает от бывшего президента в опросах, пока его рейтинг составляет 13,8%.

Какова его политика? Десантис получил популярность во время пандемии благодаря своей позиции против локдауна и отказу уклоняться от культурных войн в Америке.

У него потрясающий послужной список — звездный бейсболист Йельского университета, а также выпускник Гарвардской школы права и бывший офицер ВМС — но именно его антиистеблишментский подход принес ему благосклонность среди электората Республиканской партии.

Десантис задобрил консерваторов шестинедельным запретом на аборты во Флориде и занял жесткую позицию по образованию детей, ограничив обсуждение сексуальности и гендерной идентичности в классе.

Критики говорят, что его жесткая политика оттолкнула умеренных, и утверждают, что ему не хватает харизмы и силы Трампа.

А как насчет Трампа? Губернатор неохотно делает личные выпады против Трампа, опасаясь разозлить его обширную и влиятельную базу.

Однако в последние месяцы он обострил свою риторику против бывшего президента, обвинив его в уклонении от республиканских прений.

Никки Гейли, бывший представитель США при ООН | Республиканская партия

Никки Гейли / Фото: Associated Press

Когда она объявила об участии? Никки Гейли стала первым основным кандидатом, официально бросившим вызов Трампу в борьбе за республиканскую номинацию в феврале 2023 года, хотя раньше исключал это.

Где она собирает голоса? Гейли, бывшая госпожа посол ООН и губернатор Южной Каролины, набирает обороты в опросах, сейчас она соревнуется с Десантисом за второе место, но все еще значительно отстает от уверенно лидирующего Трампа.

Какова ее политика? Гейли является крупнейшим внешнеполитическим ястребом в гонке, и она громко критикует Китай, Россию и Иран.

Она была уважаемой членом кабинета Трампа, известной своей защитой его политики "Америка превыше всего" на мировой арене.

Однако среди уставших войной республиканцев пост-трамповской эпохи аппетит к внешнеполитическому бренду Гейли не слишком велик.

А как насчет Трампа? Гейли неоднократно меняла свою поддержку Трампа на протяжении многих лет, а недавно призывала в новое поколение лидеров.

Во время третьих республиканских дебатов она сказала: “Все хотят говорить о президенте Трампа. Я могу сказать вам, что я думаю, что он был верным президентом в правильное время. Я не думаю, что он сейчас правильный президент”.

Вивек Рамасвами, предприниматель в сфере здравоохранения и венчурный капиталист | Республиканская партия

Вовек Рамасвами / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Вивек Рамасвами, биотехнологический предприниматель и венчурный капиталист, вступил в гонку за республиканскую номинацию в феврале 2023 года.

Где он лидирует? Он пытается набрать двузначные цифры в опросах на местах. 38-летний Рамасвами, увидевший рост популярности после первых республиканских дебатов, несмотря на то, что другие кандидаты заклеймили его как "любителя" и "новичка", сейчас отстает от Трампа, Десантиса и Гейли в опросах.

Какова его политика? Рамасвами сказал, что хочет создать "не только политическую кампанию, но и культурное движение", которое дало бы консервативный ответ на культурные войны в Америке.

Подытоживая свои взгляды во время прений, он сказал: «Бог существует. Существует два пола. Ископаемое топливо является требованием для процветания человечества. Обратный расизм – это расизм. Открытая граница – это не граница. Родители определяют образование своих детей. Нуклеарная семья является лучшей формой управления, известной человеку. Капитализм поднимает нас из бедности».

В своей колонке в Wall Street Journal Рамасвами признал, что у его кампании мало шансов на успех, но сказал, что идейные аутсайдеры могут оживить политический дискурс в стране и "создать новую американскую мечту".

Ранее он входил в список самых богатых предпринимателей в возрасте до 40 лет по версии Forbes, его состояние составляет 500 миллионов долларов.

А как насчет Трампа? Рамасвами является сильнейшим защитником Трампа в гонке и пообещал, что в случае избрания он помилует Трампа за десятки обвинений, с которыми он сталкивается.

Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси | Республиканская партия

Крис Кристи / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подал декларацию в июне 2023 года.

Где он лидирует? Текущие опросы показывают, что только 2,9% республиканцев считают его желанным кандидатом в 2024 году.

Какова его политика? Он долгое время убежден в необходимости проверки доходов при получении социального обеспечения. 61-летний мужчина, баллотировавшийся в президенты в 2016 году, потерпел поражение на ранних стадиях праймериз, но считалось, что он разрушил шансы сенатора от Флориды Марко Рубио, высмеивая его как роботизированного вашингтонского политика.

На этот раз он обратил свой гнев на Трампа, хотя когда-то являлся членом его ближайшего окружения, обрушив на него шквал критики из-за обвинительных дел.

А как насчет Трампа? Кристи позиционирует себя как наиболее решительно настроенного против Трампа кандидата. Несмотря на то, что ранее он был близким советником бывшего президента, он разошелся с Трампом из-за его отказа признать результаты выборов 2020 года.

Ранее он называл его "трусом", "марионеткой Путина " и "одиноким, самовлюбленным, корыстным зеркальным боровом".

Недавно он сказал в интервью подкасту: «Я не тупой. Путь к победе — это победить впереди. Как бы выглядела кампания? Кампания будет выглядеть как прямой лобовой вызов Дональду Трампу, пытающегося вернуться на пост президента”.

Аса Гатчинсон, бывший губернатор Арканзаса Республиканская партия

Аса Гатчинсон / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Аса Гатчинсон, бывший губернатор южного американского штата Арканзас, объявил о своей кандидатуре в апреле 2023 года, заявив, что Трамп должен выйти из гонки, чтобы решить свои юридические проблемы.

Где он собирает голоса? Он пытался прорваться сквозь шум, но пока не планирует выходить из гонки, несмотря на то, что его рейтинг составляет около 1%.

Какова его политика? Гатчинсон пообещал сосредоточиться на таких вопросах как безопасность границ, экономика и лидерство США.

"Я хочу предложить альтернативу", — сказал 72-летний консерватор, который также является бывшим членом Конгресса, объявляя о своем участии в выборах.

Гатчинсон был губернатором Арканзаса с 2015 по 2023 год. В 2021 году он подписал закон, запрещающий аборты во всех случаях, кроме спасения жизни матери.

А как насчет Трампа? Гатчинсон назвал потенциальный второй термин Трампа угрозой для нашей демократии, нашего верховенства права. "Америке нужно лидерство с духом благодати", — сказал он.

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Джо Байден, президент США Демократическая партия

Джо Байден / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? 46-й президент Джо Байден объявил в апреле 2023 года, что будет баллотироваться на второй срок и оставит свою нынешнюю вице-президента Камалу Гаррис в качестве своего партнера по кампании.

Байден является старейшим президентом в истории, и в конце второго срока ему исполнится 86 лет.

Где он лидирует? Как действующий президент он практически гарантированно получит номинацию от Демократической партии. Его рейтинг среди избирателей его партии составляет 63,4%.

Какова его политика? Байден говорит, что он борется за душу Америки, и дал понять, что его кампания будет направлена на блокирование нелиберальных шагов экстремистов Мага.

В недавнем предвыборном видеоролике он осветил вопросы абортов, утверждая, что государственные политики "диктуют женщинам, какие решения по здравоохранению они могут принимать". Ранее он пообещал наложить вето на любой национальный запрет абортов.

В 2022 году Верховный суд США отменил право на аборт, и республиканские стратеги опасаются, что возобновление этого вопроса приведет к снижению явки демократов на избирательные участки.

Байден также рекламировал свое лидерство в экономике, сосредоточенное на поддержке среднего класса. Его подход, по его словам, означает, что "бедные имеют лестницу вверх, а богатые все еще хорошо чувствуют себя".

Однако, несмотря на то, что экономика США превзошла ожидания аналитиков и оказалась гораздо более устойчивой, чем многие другие, многие американцы все еще говорят, что не испытывают преимуществ.

Марианна Уильямсон, автор и мотивационная ораторка | Демократическая партия

Марианна Уильямсон / Фото: Associated Press

Когда она объявила об участии? Автор "Самопомощи" Марианна Уильямсон была первой демократкой, которая бросила вызов Байдену в марте 2023 года.

Где она собирает голоса? Она занимает далекое второе место после Байдена в опросе FiveThirtyEight, но в некоторых опросах она достигает двузначных цифр.

Какова ее политика? Уильямсон нападает на "элиты", которые не понимают "простых американцев".

Она выступает против конституционного права, за универсальный охват медицинских услуг и за право на выбор. Она также поддерживает полномасштабную мобилизацию усилий для борьбы с глобальным потеплением.

Уильямсон обвинила Байдена в том, что он "плюнул в лицо демократии", пытаясь перенести голосование в Южной Каролине к началу сезона праймериз. Юго-восточный штат спас его кандидатуру в 2020 году.

Она никогда не занимала выборные должности, неудачно баллотировалась в Конгресс в 2014 году, а затем попыталась выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии в 2020 году.

Дин Филлипс, конгрессмен от штата Миннесота | Демократическая партия

Дин Филлипс / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Дин Филлипс, трехкратный демократ Палаты представителей, объявил о начале долговременной кампании за партийную номинацию в конце октября 2023 года.

54-летний мужчина сказал, что Байден “проделал потрясающую работу для нашей страны... Но речь идет не о прошлом. Это выборы о будущем”.

Филлипс вряд ли повлияет на шансы Байдена получить партийную номинацию, но он может серьезно помешать президенту на всеобщих выборах.

Филлипс уже пропустил дедлайн для участия в одном из ключевых досрочных штатов – Неваде – и ему придется после выступления в Нью-Гэмпшире соперничать с Байденом в Южной Каролине, штате с большим количеством чернокожих избирателей, поставивших президента на путь к победе в 2020 году.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, адвокат и активист движения против вакцин Независимый кандидат

Роберт Ф. Кеннеди-младший / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Роберт Ф. Кеннеди-младший – юрист, писатель и известный конспиролог, объявивший о своем участии в выборах как независимый кандидат в октябре 2023 года.

Как сын Роберта Кеннеди и племянник Джона Кеннеди, он происходил из одной из самых известных политических династий Америки. Несмотря на демократическую родословную, Кеннеди никогда не занимал выборные должности.

Где он лидирует? Ожидается, что 69-летний Кеннеди откажется от участия в праймериз Демократической партии, где его рейтинг резко упал после раннего скачка. Ожидается, что он объявит, что будет баллотироваться в президенты как кандидат от третьей партии.

Какова его политика? Кеннеди, пожалуй, наиболее известен своим скептическим отношением к вакцинам, но раньше он имел репутацию убежденного адвоката-эколога.

Ранее он был отстранен от социальных сетей за продвижение теорий заговора и вызвал возмущение тем, что предположил, что Covid-19 был "этнической мишенью", чтобы пощадить евреев-ашкенази и китайцев. Позже Кеннеди сказал: «Я не сказал ни одного антисемитского слова в своей жизни».

В своей предвыборной программе он нацелен на "коррумпированное слияние государственной и корпоративной власти", которое "отравило наших детей" и "загрязнило наши ландшафты и воды".

Кеннеди резко выступил против поддержки Киева, утверждая, что США используют Украину для ведения "марионеточной войны " с Россией и что она спровоцировала конфликт своей "имперской экспансией".

Он также обращался к 1960-м годам в своем видении возобновления процветания среднего класса.

Корнел Вест, философ, активист и автор | Независимый кандидат

Корнел Вест / Фото: Associated Press

Когда он объявил об участии? Корнел Вест, прогрессивный философ и академик Лиги Плюща, объявил об участии в выборах от третьей партии в июне.

Сначала он баллотировался от небольшой левой Народной партии, затем перешел в Партию зеленых, а в октябре объявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат.

Где он собирает голоса? Кампания Веста слишком мала, чтобы быть зарегистрированной в большинстве национальных опросов, но анализ FiveThirtyEight предполагает, что он может выступить кандидатом-спойлером для Байдена, оттягивая голоса прогрессивных избирателей от демократов.

Какова его политика? 70-летний академик начал свою президентскую кампанию с обещания баллотироваться "за правду и справедливость", утверждая, что он предлагает привлекательную альтернативу ведущим кандидатам двух основных партий.

Он осудил Дональда Трампа как "неофашиста", а Байдена — как "милитаристского неолиберала".

Талантливый оратор, профессор философии преподавал в Йельском, Принстонском и Гарвардском университетах. Он гордится тем, что является одним из наиболее провокационных публичных интеллектуалов Америки.

После поддержки кампании Барака Обамы в 2008 году он разочаровался и назвал его "республиканцем Рокфеллером в черной одежде".

В 2020 году он агитировал за Берни Сандерса, а затем с завистью поддержал Байдена, заявив, что он "лучше фашизма".

Но с тех пор он призвал к альтернативе реваншу Байдена и Трампа, утверждая, что "ни одна из политических партий не хочет говорить правду" об Уолл-стрите, Украине или больших технологиях.

Кто снял свою кандидатуру

Даг Бургум, губернатор Северной Дакоты Республиканская партия

Даг Бургум / Фото: Associated Press

Когда он убыл? Даг Бургум, губернатор-республиканец Северной Дакоты, выбыл с гонки в начале декабря после того, как не прошел квалификацию на последних дебатах Республиканской партии в Алабаме.

Какова была его программа? Миллиардер-сажетрус, ставший разработчиком программного обеспечения, выдвинул маловероятное предложение, сосредоточившись на вопросах, связанных с хлебом и маслом.

67-летний Бургум изобразил себя как кандидата "маленькой Америки" и ее ценностей, заявив, что в его штате "подъем" — это "то, что вы сделали в 5 утра, чтобы начать день".

В июне он заявил, что, хотя он поддерживает строгий запрет абортов в своем штате, он не будет поддерживать подобный общенациональный закон, если его изберут в Белый дом.

А как насчет Трампа? Он в большинстве своем избегает конфронтации с Трампом, но признал, что Байден победил на президентских выборах 2020 года.

Тим Скотт, сенатор США от штата Южная Каролина Республиканская партия

Тим Скотт / Фото: Associated Press

Когда он убыл? Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины, приостановил свою президентскую кампанию 12 ноября, после того как в мае объявил о своем участии в выборах 2024 года. Он потерпел неудачу на выборах, получив поддержку только двух процентов избирателей Республиканской партии.

Какова была его политика? 58-летний мужчина ссылался на свою христианскую веру и выступал за религиозные свободы, жесткие действия по безопасности границ и фискальной ответственности — все это было красной тряпкой для консервативной базы.

Он вырос в бедной семье в Южной Каролине и стал единственным чернокожим республиканцем в Сенате США.

А как насчет Трампа? У него сильный консервативный послужной список, но время от времени готов критиковать бывшего президента.

Майк Пенс, бывший вице-президент | Республиканская партия

Майк Пенс / Фото: Associated Press

Когда он убыл? Майк Пенс, бывший вице-президент США, начал свою кампанию за республиканскую номинацию в июне, но выбыл в октябре после того, как не смог завоевать расположение республиканских избирателей.

Какова была его программа? Он представляет более традиционно консервативную фракцию Республиканской партии, в отличие от кампаний Трампа и Десантиса, и его политика отражала это.

Бывший вице-президент более десяти лет работал в Конгрессе и в должности губернатора штата Индиана, прежде чем был избран вторым номером в списке кандидатов Трампа в 2016 году.

Он был одним из немногих кандидатов, однозначно поддержавших национальный запрет абортов. Он также заявил, что США должны оказать большую поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, в то же время предостерегая "апологет Путина" в Республиканской партии.

А как насчет Трампа? Пенс невосполнимо испортил отношения с Трампом, опроверг его требование отменить результаты выборов 2020 года 6 января. На самом деле, как вице-президент, Пенс не имел полномочий изменять результаты.

Спор разорвал отношения двух мужчин, и с тех пор Пенс стал ключевой фигурой в обвинительном акте своего босса за попытки отменить результаты выборов.

Пенс был освистан поклонниками Трампа на ярмарке в штате Айова.

Ларри Элдер, политический комментатор Республиканская партия

Ларри Элдер / Фото: Associated Press

Когда он убыл? Ларри Элдер, радиоведущий-республиканец, никогда не занимавший выборных должностей, вышел с гонки в конце октября и поддержал Трампа.

Каковы его основные политические принципы? Платформа Элдера включала ограничение расходов на уровне 10% валового внутреннего продукта США по всей стране, регулирование законов об абортах на уровне штатов и другие консервативные позиции.

Он зарабатывал на жизнь в качестве юриста, прежде чем стать ведущим ток-шоу, и получил звезду на Голливудской аллее славы в 2015 году.

А как насчет Трампа? Ранее Элдер говорил, что он "не уверен", что Трамп может быть избран, особенно женщинами из пригорода, но поддержал его, когда вышел из гонки.

Перри Джонсон, предприниматель и автор Республиканская партия

Перри Джонсон / Фото: Associated Press

Когда он убыл? Перри Джонсон, бизнесмен-республиканец, выбыл с гонки в конце октября после того, как не смог зарегистрироваться в большинстве опросов.

"Не имея возможности поделиться своим видением на дебатах, я решил, что на данный момент приостановить свою кампанию будет правильным решением", — сказал Джонсон в своем заявлении.

Какова была его программа? Миллионер рекламировал свой план сокращения федеральных расходов на 2% ежегодно во время своей предвыборной кампании.

Он баллотировался на должность губернатора штата Мичиган в 2022 году и считался главным кандидатом в гонке, пока его и четырех других республиканских кандидатов не дисквалифицировали из-за недействительных подписей.

А как насчет Трампа? Джонсон сказал, что "с гордостью поддерживал президента Трампа в 2016 и 2020 годах и с легкостью поддержал бы его в 2024 году".

Уилл Герд, бывший шпион ЦРУ и бывший конгрессмен от Техаса | Республиканская партия

Уилл Герд / Фото: Associated Press

Когда он снял свою кандидатуру? Уилл Герд, бывший шпион ЦРУ и бывший конгрессмен от штата Техас, приостановил свое участие в президентской гонке в начале октября и поддержал другого кандидата на первичных выборах от Республиканской партии Никки Гейли.

"Хотя я ценю все время и энергию, которую отдали наши сторонники, важно признать реалии политического ландшафта и необходимость консолидации нашей партии вокруг одного человека, чтобы победить как Дональда Трампа, так и президента Байдена", — сказал Герд.

Какова была его программа? 46-летний Герд выразил обеспокоенность нелегальной иммиграцией и инфляцией в своем предвыборном видеоролике.

Он назвал себя "темной лошадкой" и сказал, что единственный способ победить — "не бояться Дональда Трампа". Он надеется набрать обороты как более умеренная альтернатива бывшему президенту.

Бывший агент ЦРУ назвал лидера республиканцев "неудачным политиком", проигравшим Республиканской партии "Палату представителей, Сенат и Белый дом".

Он подверг критике борьбу Республиканской партии за привлечение женщин среднего класса с высшим образованием, чернокожих и коричневых представителей среднего класса, а также людей в возрасте до 35 лет.

А как насчет Трампа? Он выступает с резкой критикой послужного списка бывшего президента, называя его "проверенным неудачником".

Фрэнсис Суарес, мэр Майами | Республиканская партия

Фрэнсис Суарес / Фото: Associated Press

Когда он убыл? Фрэнсис Суарес стал первым кандидатом, снявшим свою кандидатуру с республиканской гонки 29 августа, объявив об этом только через день после того, как в июне Трамп предстал перед судом по федеральным обвинениям.

Какова была его политика? 45-летний президент Конференции мэров США является сыном первого мэра Майами, родившегося на Кубе.

В последние годы Суарес привлек к себе национальное внимание благодаря своим усилиям, направленным на превращение Майами в экономический центр и следующую Силиконовую долину.

Суарес, женатый и имеющий двоих малолетних детей, является адвокатом по корпоративному праву и недвижимости, ранее работавшим комиссаром города Майами. Он позиционирует себя как человек, способный помочь Республиканской партии наладить связь с испаноязычной общиной.

А как насчет Трампа? Советники Трампа раньше высоко оценивали работу Суареса и помогали ему продвигать то, что он называет "историей успеха Майами".

Келлиенн Конвей, бывшая руководительница предвыборной кампании Трампа и советница Белого дома, даже называла имя Суареса в качестве возможного кандидата на должность вице-президента.

Опрос взят изданием The Telegraph с сайта FiveThirtyEight.

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