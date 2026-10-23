Выборы в США изменяют политику Трампа по отношению к Украине: Reuters объяснило опасный поворот

Дональд Трамп / © Associated Press

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Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится все более противоречивой накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Пытаясь снизить цены на энергоносители и продемонстрировать дипломатические результаты, американский лидер смягчает давление на Россию и усугубляет критику Киева.

Об этом говорится в материале Reuters от 22 октября, посвященном влиянию американских выборов на внешнюю политику Белого дома.

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По оценке агентства, предвыборные расчеты Трампа отражаются в его подходе к войне в Украине. Президент США все больше увязывает дипломатические решения с экономической ситуацией внутри страны, где высокие цены на топливо остаются одной из главных проблем для избирателей.

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Почему Трамп изменил отношение к России

В последние недели американский президент смягчил риторику в отношении Владимира Путина и активизировал попытки договориться с Москвой о завершении войны.

В то же время Вашингтон ослабил часть ограничений на поставку российского дизельного топлива, стремясь увеличить его предложение на мировом рынке.

Такие решения вызвали беспокойство в Украине и среди европейских союзников США, поскольку могут ослабить экономическое давление на Кремль.

Трамп также неоднократно критиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что они способствуют росту мировых цен на топливо.

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В то же время, на ситуацию на энергетических рынках влияет и обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Украина оказалась под дополнительным давлением Вашингтона

На фоне смены американской политики обострились отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер публично критиковал украинского президента и даже высказывал мнение, что переговоры от Киева должен вести другой человек.

Кроме того, Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения завершения войны без непосредственного участия Зеленского.

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Как отмечает Reuters, такой подход усугубляет опасения, что вопросы будущего Украины могут обсуждать без ее полноценного представительства.

Дополнительным вызовом стали проблемы с американскими технологиями спутниковой связи, используемыми украинскими военными.

Ограничения работы систем SpaceX отрицательно сказались на возможностях отдельных украинских беспилотников. В то же время, обстоятельства введения этих ограничений остаются предметом споров в Вашингтоне.

Как промежуточные выборы влияют на решение Трампа

По данным Reuters, экономические проблемы и рост стоимости жизни остаются ключевыми вопросами американских избирателей.

В частности, 78% опрошенных, по крайней мере, частично возлагают ответственность за инфляцию на политику Трампа.

На этом фоне Белый дом стремится продемонстрировать результаты, которые могли бы оказать положительное влияние на настроения американцев к голосованию.

Одним из таких направлений стала попытка сдержать цены на энергоносители, в частности из-за ослабления ограничений по отношению к российскому топливу.

В то же время стремление к быстрому дипломатическому результату в войне России против Украины усиливает неопределенность относительно дальнейшей поддержки Киева.

Таким образом, внутриполитические приоритеты американской администрации все более ощутимо влияют на решения Вашингтона, от которых зависит обороноспособность Украины и перспективы переговоров по завершению войны.

Конфликт США и Украины: последние новости

Напомним, Дональд Трамп призвал Украину заключить соглашение с РФ и заявил, что якобы Европа уже устала от войны. Он заверил, что Россия «большое государство», а Украина — нет. По его словам, украинское руководство должно принять меры по окончании конфликта.

Также Трамп хочет, чтобы Украина расплатилась с ним своими землями, редкоземельными металлами и другими ресурсами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа пытается заставить Киев пойти на уступки России. По его словам, Вашингтон использует для давления военную помощь и доступ к критически важным технологиям.

Несмотря на это, в Норвегии Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США по окончании войны. Стороны обсудили гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны быть переданы России.

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