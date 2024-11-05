Выборы в США: как выглядит бюллетень, которым голосуют американцы (фото)

В США 5 ноября проходят президентские выборы, на которых основными кандидатами на пост главы государства являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

ТСН.ua получили образец бюллетеня, которым голосуют американцы.

Сверху на странице бюллетеня указан город голосования, дата и инструкции для американцев.

Далее предлагается поставить "галочку" за одного из кандидатов в президенты, которые указаны вместе с вице-президентом. В этом году первый в списке Дональд Трамп со своим соратником Джей Ди Вэнсом, вторая — Камала Харрис с Тимом Уолзом. Следующими указаны представители других американских партий, в частности Либертарианской партии и Партии зеленых.

Также в бланке предлагается проголосовать за нового американского сенатора, делегата штата в Палату представителей, и содержатся другие вопросы местного значения.

Бюллетень на выборах в США 2024 / Фото: ТСН.ua

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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