Выборы в США могут привести к Третьей мировой войне: президент Сербии объяснил причину

США имеют около 48% мировых военных сил, а у России более сильная армия по сравнению со своей экономической, демографической и политической силой, отметил Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что президентские выборы в США могут принести мир или продолжение войны, которая перерастет в Третью мировую.

Об этом он сказал в интервью BSC happy portal.

"Может случиться, что эти выборы принесут мир или продолжение войны, что приведет нас к Третьей мировой войне", – отметил он.

Вучич не стал прогнозировать, кто победит на этих выборах, поскольку отрыв небольшой.

"Трамп провел чрезвычайно успешную кампанию, лучшую, чем Камала Харрис, последние три дня, я не думаю, что он выполнил работу лучше. Имел ли он достаточное преимущество, я все-таки считаю, что он был немного ближе к победе. Но я убежден, что у Камалы будет больше голосов", – заметил президент Сербии.

Кроме того, Вучич упомянул и о войне в Израиле: "Не забывайте, что у Израиля есть 6 бомбардировщиков. Если Иран отомстит Израилю и объявит об этом, я предполагаю, что если Камала победит, Джо Байден, как убежден сионист, захочет, чтобы его память, что он уничтожил Иран".

Сербский лидер подчеркнул, что США имеют около 48% мировых военных сил, а Россия имеет более сильную армию по сравнению со своей экономической, демографической и политической силой.

"Она не имела, но ее военная мощь значительно больше, и Россия всегда бесспорна среди двух-трех мировых государств. Америки, России и Китая. Трамп не сможет это остановить. Я уже догадываюсь, в чем заключается идея Трампа. Это разумная идея стратегически, но сложная, разделить Россию и Китай. Тактически, думаю, идея будет несколько иной. привлекать россиян через мир, через другие отношения", – считает Вучич.

Президент Сербии добавил, что Украина не сможет обойтись без помощи США в войне с Россией.

Выборы президента США

Кандидаты от республиканцев Дональд Трамп и демократов Камала Харрис являются главными соперниками на состоявшихся во вторник 5 ноября президентских выборах в США.

Напомним, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

К слову, чиновники Офиса президента Украины Владимира Зеленского "оптимистично настроены" по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Они считают, что Зеленский сможет склонить его на свою сторону.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, кто сейчас имеет больше шансов стать президентом США — Трамп или Харрис.

Все детали здесь: Выборы в США: кто станет следующим президентом – онлайн

Как работает система выборов в США и почему результаты голосования сомнительны

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