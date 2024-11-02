Выборы в США: у демократов есть план на случай "досрочного" объявления Трампом своей победы

Кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп может попытаться заранее заявить о победе, как он это сделал в 2020 году. Демократы готовят оперативный ответ на случай развития событий.

Об этом сообщает Reuters.

На этой неделе кандидат от республиканцев заявил журналистам, что надеется объявить свою победу в день выборов. Хотя эксперты предупреждают, что окончательный результат может стать известен через несколько дней, особенно если будут требования пересчета голосов в некоторых ключевых регионах.

Победители выборов в США обычно объявляются ведущими СМИ – они анализируют результаты подсчета голосов, предоставленные избирательными комиссиями. Хотя кандидаты иногда объявляют о победе еще до подсчета СМИ, необычно делать это до того, как победитель станет очевидным.

"Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и, если мы знаем, что он действительно манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа… мы готовы ответить", – сказала Харрис в интервью ABC в среду.

Она не предоставила никаких подробностей этих приготовлений. Однако шесть представителей Демократической партии и кампании Харрис заявили, что начальная борьба с любыми заявлениями о досрочной победе Трампа будет проходить в суде общественного мнения. Они планируют заполнить социальные сети и эфиры требованиями, чтобы все голоса были подсчитаны до объявления победы.

"Только что он (Трамп) ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и рассказать правду, а также задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для отпора", – заявил в интервью чиновник Национального комитета Демократической партии.

Высокопоставленный представитель кампании Харрис на телефонной конференции с журналистами в пятницу заявил, что они "вполне ожидают", что Трамп ложно заявит о своей победе вечером во вторник, 5 ноября еще до того, как все голоса будут полностью подсчитаны.

Что говорят союзники Трампа

В то же время ключевой союзник Трампа Стив Беннон заявил, что кандидат должен быстро объявить о победе.

"Он должен встать и сказать: "Эй, я выиграл", – сказал Беннон.

Один из доноров Трампа Билл Бин, ранее критиковавший бывшего президента, сказал Reuters, что надеется на победу Харрис или Трампа с большим отрывом, чтобы результаты были признаны как можно более широкими.

В избирательном штабе Трампа агентству сообщили, что кандидат от республиканцев будет бороться за все голоса до закрытия избирательных участков. Однако там не дали прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Трамп снова объявить о победе до объявления результатов гонки.

Полный контроль над Республиканской партией

В 2020 году Трамп объявил себя победителем ранним утром после дня выборов, за три дня до того, как об этом заявили первые телеканалы.

В итоге он проиграл своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену. Трамп так и не признал результат и продолжает лживо утверждать, что он был украден у него с помощью широкомасштабных подлогов.

Досрочное заявление о победе Трампа в 2020 году осудили демократы и многие высокопоставленные республиканцы. Однако в этот раз все может быть иначе.

В последние годы экспрезидент установил почти полный контроль над Республиканской партией. Несколько политтехнологов не исключают, что многие влиятельные консерваторы могут с большей готовностью согласиться с его требованиями.

"Мы видели много доказательств того, что он полностью контролирует партию... и мы не видели никаких доказательств того, что партийные функционеры или избранные должностные лица дадут ему отпор", – сказал Чип Фелкел, давний республиканский стратег, критически относящийся к экс-президента

Трамп и его союзники-республиканцы также потратили месяцы на подготовку к обжалованию проигрыша. Они утверждали, что иностранцы без гражданства США могут попытаться проголосовать за Демократическую партию и готовят армию юристов, которые пойдут в суд для обжалования результатов.

На своих митингах Трамп часто говорит, что они должны убедиться, что их победа "слишком велика, чтобы ее можно было сфальсифицировать".

Выборы президента США

Кандидаты от республиканцев Дональд Трамп и демократов Камала Харрис являются главными соперниками на состоявшихся во вторник 5 ноября президентских выборах в США.

Напомним, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

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