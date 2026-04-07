Выборы в Венгрии: на что надеяться Украине после 12 апреля и как Орбан может удержать власть даже несмотря на проигрыш

Уже в это воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся самые важные парламентские выборы, которые повлияют не только на саму Венгрию, но и на ее ближайших соседей, прежде всего на Украину, а также на Евросоюз в целом. Одиозный пророссийский премьер Виктор Орбан, который уже 16 лет у власти в Венгрии, поставил на карту все. По данным журналистских расследований и европейских служб безопасности, на Орбана и «Фидес» работают российские политтехнологи и военная разведка. Всем этим по поручению Путина руководит первый заместитель главы администрации РФ Сергей Кириенко, который также стоит за вмешательством в президентские выборы в Молдове в 2024 году.

Кампания Орбана построена вокруг внешнего врага — Украины и ЕС в лице Брюсселя. На предвыборных плакатах партии «Фидес» — лица Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые якобы втягивают Венгрию в войну. Журналисты и эксперты, освещающие выборы, находясь в Венгрии, шутят: из-за засилия на предвыборных плакатах «Фидес» лица Зеленского, непонятно, кого именно выбирают венгры, и о ком эта кампания. При этом в контексте «втягивания в войну» Орбан и его соратники упоминают о России, которая является «надежным энергетическим партнером Венгрии», исключительно в нейтральном или скорее положительном ключе.

Несмотря на существенное отставание провластной «Фидес» от оппозиционной «Тисы» в соцопросах эксперты советуют не делать преждевременных выводов о стопроцентном проигрыше Виктора Орбана. Все будет зависеть от административного ресурса и задействованных им фальсификаций, а также от количества мест, которые получит Петер Мадяр, который до 2024 года был в рядах «Фидес», выйдя из партии после громкого скандала. К тому же около четверти избирателей еще не определились, за кого голосовать, а соцопросы не отражают реальной картины на мажоритарных округах, которые Орбан за 16 лет у власти перекроил под победу «Фидес».

Многие европейские лидеры, особенно чиновники Евросоюза, рассчитывают на поражение Орбана. В Киеве этого тоже не скрывают. В таком случае Путин потеряет своего верного «троянского коня» в ЕС. Но и Мадяра не следует считать «панацеей». К тому же, в случае взятия «Тисой» простого большинства Орбан с его «Фидес» никуда не денется. Так чего же ождать от важнейших в этом году для Европы парламентских выборов в Венгрии? И как Орбану помогает прокремлевская методика? Читайте в материале ТСН.ua.

Во всем виновата Украина: сценарий написанный в Москве

Ровно за неделю до парламентских выборов в Венгрии, когда католический мир и протестанты праздновали Пасху, Виктор Орбан и его министр иностранных дел Петер Сийярто после внеочередного заседания Национального совета обороны в Будапеште обвинили Украину в планировании диверсии на газопроводе Турецкий поток в Сербии вблизи границы с Узбекистаном. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, на части трубопровода, по которому российский газ транспортируется через Болгарию и Сербию в Венгрию, обнаружили взрывчатку.

В МИД Украины категорически отрицали попытки безосновательно связать Украину с этим инцидентом. Мадяр обвинил Орбана, руководствующегося советами российских агентов, в попытке «провести еще одну операцию под фальшивым флагом», поскольку несколько недель назад получал информацию, что именно на Пасху в Сербии на газопроводе должно произойти что-то. Даже глава Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что его ведомство уже давно имело данные, что «лицо из группы мигрантов, пригодное к военной службе, будет пытаться совершить диверсию на газовой инфраструктуре», а маркировку на найденной взрывчатке доказывают, что она была произведена в США. Однако в Кремле встали на сторону режима Орбана. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что это «след вмешательства киевского режима».

Орбан и Фидес построили свою предвыборную кампанию на антиукраинской истерии и запугивании венгров втягиванием их страны в мифическую войну. В феврале этого года Орбану померещилась «украинская угроза» для энергосистемы Венгрии. Тогда он анонсировал развертывание военных для защиты критически важной инфраструктуры страны. Хотя еще в сентябре 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные фиксировали мероприятия в воздушном пространстве венгерских дронов-разведчиков, которые могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах.

Еще с прошлого года Орбан, называвший Украину «неопределенным образованием» и «буферным государством», блокирует путь Украины в ЕС — открытие шести переговорных кластеров — крупных тематических блоков реформ. Он даже устроил в Венгрии псевдореферендум о вступлении Украины в ЕС, где вроде бы 95% участников высказались против. А к этому Орбану даже померещилась «украинская мафия», которая якобы с помощью членства Украины в ЕС хочет проникнуть в Венгрию. Несмотря на дальнейшую блокировку Орбаном евроинтеграции Украины, в марте этого года Киев и Брюссель открыли все кластеры на техническом уровне. Переговоры о реформах и выполнении Украиной необходимых критериев по вступлению продолжаются.

Новую волну острых публичных нападений и использования Украины для запугивания венгерского избирателя Орбан и «Фидес» подняли после очередных российских ударов в январе этого года, когда остановилась прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за значительных повреждений вспомогательного и технологического оборудования, в том числе одного из крупнейших нефтяных резервов. Напомним, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть через южную ветвь нефтепровода «Дружба», проходящую по территории Украины, получив исключение из санкций ЕС.

ТСН.ua уже писал, что из-за остановки прокачки нефти «Дружбой» Орбан заблокировал еще и выделение Украине денег по кредиту ЕС на 90 млрд евро. Это решение Евросоюз принял на саммите в середине декабря прошлого года, после того как лидеры стран-членов не смогли договориться об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ. Первую выплату по беспроцентному кредиту на 90 млрд евро Украина должна была получить уже в начале апреля этого года. В Еврокомиссии объясняли, что до конца 2026 года Киев может рассчитывать на 45 млрд евро, 16,7 млрд евро из которых пойдет на бюджетную поддержку, остальные 28,3 млрд евро — на финансирование оборонно-промышленного потенциала Киева.

Позиция Украины и ЕС: шансы Орбана и Мадяра

Еще в марте этого года Владимир Зеленский выразил надежду, что «Фидес» Орбана проиграет выборы и тогда будет возможна нормализация отношений между Киевом и Будапештом. Европейские лидеры и чиновники ЕС были более осторожны в своих заявлениях, скорее сделав ставку на тихое и молчаливое ожидание поражения Орбана, никоим образом не работая над «планом Б» — путями преодоления вето Венгрии относительно дальнейшей финансовой поддержки и евроинтеграции Украины.

К тому же заявления Петера Мадяра относительно «прагматичного подхода к России» доказывают, что и при его правительстве Брюсселю и Киеву придется искать свои подходы в Будапешт. Напомним, что Мадяр во время предвыборной кампании не поддержал ускоренное открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС и обещал, что вопрос о членстве Украины в блоке вынесет на референдум в Венгрии. Также он отказывался отправлять Украине оружие. Politico в своей статье отмечает, что все это превращает Мадяра в «черный ящик и загадку для ЕС». Однако, как в Брюсселе, так и в Киеве ожидают смягчения его позиции в случае победы на выборах. В другой своей статье, ссылаясь на 10 дипломатов ЕС, Politico приводит пять вариантов действий ЕС по Венгрии, если Орбан после выборов останется у власти. Например, приостановление права голоса Будапешта в ЕС, переход к принятию решений квалифицированным большинством, применение санкций в Венгрию и т.д.

В то же время В Брюсселе до сих пор никак не отреагировали на появление в медиа подробностей телефонных разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в частности, относительно лоббирования Москвой из-за Будапешта снятия санкций с представителей российского олигархата. Всем давно понятно, что режим Орбана в Венгрии — это «троянский конь» России в ЕС и НАТО. В конце марта Евросоюз начал ограничивать доступ Венгрии к чувствительным оборонным и внешнеполитическим обсуждениям из-за риска слива информации России. Однако публичная оценка действиям Венгрии, уже не говоря о санкциях, предоставлена не была, кроме заявлений высокопоставленных должностных лиц отдельных стран-членов.

Что европейские эксперты говорят о возможных результатах парламентских выборов в Венгрии 12 апреля? Аналитики Atlantic Council подчеркивают, что это первые за 16 лет выборы, когда Орбан сталкивается с оппонентом, который может сбросить его с «трона».

«С преимуществом в две трети голосов (конституционное большинство в 133 мандата — Ред.) „Тисы“ ничто не помешает изменить конституцию и начать расследование по коррупции в правительстве Орбана. Реакция Орбана на поражение на выборах, вероятно, будет дерзкой, и он почти наверняка потребует пересчета голосов», — считают эксперты Atlantic Council.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что явка на этих выборах может быть рекордно высока. К тому же все будет зависеть от мобилизации партиями именно их электората, в частности молодежи политсилой Петера Мадяра, а также, как уже отметил ТСН.ua в начале этой статьи, от масштаба задействования «Фидес» административного ресурса и фальсификаций. Эксперты напоминают, что с 2010 года Орбан коренным образом изменил избирательное законодательство Венгрии. На мажоритарку приходится 106 мандатов, где победитель получает все, в то время как на пропорциональную часть выборов по партийным спискам — 93.

Оценивая возможные варианты развития событий после выборов 12 апреля, эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) даже рассматривают вероятность, когда и Мадяр, и Орбан объявят о победе, а результаты из-за многочисленных подлогов будут обжаловаться. В таком случае все будет зависеть от действий Брюсселя и, как ни странно, Вашингтона. Не секрет, что администрация Трампа, как и Россия, поддерживает режим Орбана в Венгрии. Вместе с тем, если ЕС полностью перекроет финансирование Будапешта и, например, отстранит его от принятия решений внутри Евросоюза, Венгрии будет крайне сложно удержать политическую и экономическую ситуацию в стране.

В любом случае эксперты и аналитики не ожидают, что Орбан и его «Фидес» легко отдадут власть в Венгрии, даже если Мадяр и «Тиса» примут конституционное большинство голосов, особенно если они примут простое большинство. К тому же голоса венгерской диаспоры, которые будут иметь решающее значение при любом сценарии развития событий после выборов, будут подсчитываться долго. А процедуры пересчета и обжалования результатов выборов могут создать вакуум власти в Будапеште, оттягивая объявление окончательного победителя и формирование правительства на неопределенный срок.