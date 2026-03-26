Выборы в Венгрии: оппозиция увеличивает отрыв от партии Орбана

Венгерская оппозиционная партия Тиса усилила лидерство над правящей партией Фидес, что открывает ей путь к получению конституционного большинства и формированию фактически двухпартийного парламента.

Об этом сообщает издание HVG со ссылкой на результаты опроса компании Median.

Согласно исследованию, проведенному во второй половине марта, отрыв Тисы от Фидес составляет 16 процентных пунктов среди всего населения. Среди уже определившихся со своим выбором избирателей разница растет до 20 пунктов, а среди так называемых «определенных» избирателей — до 23 пунктов.

Социологи отмечают, что в случае сохранения таких показателей до дня голосования 12 апреля партия Тиса могла бы получить две трети мест в парламенте. В то же время, поддержка других политических сил, в частности DK, «Двухвостого пса» и Mi Hazánk, остается на уровне 1–2%, что создает предпосылки для формирования двухпартийной системы.

Впервые за время наблюдений относительное большинство граждан верит в победу оппозиции.

В частности, 47% опрошенных прогнозируют победу лидера оппозиции Петера Мадяра, тогда как успеха «Фидеса» ожидают 35% респондентов.

Также возросла оценка пригодности Мадяра к должности премьер-министра — ее поддерживают 54% опрошенных. Вместо этого действующего главу правительства Виктора Орбана считают подходящим для этой должности 45% респондентов.

Эксперты также прогнозируют очень высокую явку на выборах: 89% опрошенных заявили о намерении поучаствовать в голосовании.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз отложил утверждение кредитного плана для Венгрии на сумму более 16 млрд евро из-за позиции правительства Виктора Орбана, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи в размере 90 млрд.

Мы ранее информировали, что лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр обвинил премьер-министра Виктора Орбана в организации спецоперации с привлечением спецслужб и полиции, направленной на уничтожение ИТ-систем его политической силы накануне выборов.