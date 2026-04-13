Выборы в Венгрии: Путин потерял рычаги влияния в ЕС

Лидер оппозиции Петер Мадьяр одержал знаменательную победу на выборах в Венгрии над премьер-министром Виктором Орбаном, отстранив от власти близкого союзника президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет издание Politico.

«Путин потерял ценного союзника — и ключевой источник инсайдерской информации — в самом сердце ЕС. Поражение Орбана — это также потеря для других ультраправых деятелей в Европе, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе», — отмечают журналисты.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже заявил, что победа его партии «Тиса» предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны к европейским ценностям.

«Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском Союзе и НАТО. Место Венгрии было, есть и будет в Европе тысячи лет», — заявил Мадьяр во время победной речи на митинге в Будапеште.

Он призвал самого Орбана, а также президента страны, верховных судей и генерального прокурора немедленно подать в отставку. И обвинил их в том, что они поставили политическую лояльность Орбану выше своих должностных обязанностей.

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого были ужасные отношения с Орбаном, уже поздравил Мадьяра и призвал к конструктивному подходу в политике.

Между тем, МИД Украины снял рекомендацию не ездить в Венгрию, которую ввел после похищения в Будапеште спецслужбами денег и охранников «Ощадбанка».

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что власти готовы возобновить контакты с Венгрией.

Как известно, Виктор Орбан построил нынешнюю избирательную кампанию на антиукраинской риторике, запугивая венгров вовлечением страны в войну в случае проигрыша «Фидес».