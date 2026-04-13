Выборы в Венгрии: союзник Орбана поздравил Мадьяра и заговорил о "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. Он заявил о готовности работать с новым правительством. В первую очередь, Фицо интересует сфера энергетики.

Об этом Фицо написал в социальной сети X.

Роберт Фицо опубликовал заявление, в котором поздравил Петера Мадьяра и партию TISZA с победой.

«С полным уважением признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатом выборов», — написал Фицо.

Он добавил, что цели Словакии остаются неизменными, имея в виду следующие три пункта:

Дружественные и взаимовыгодные отношения с Венгрией. Возрождение формата Вышеградской группы. Общая защита энергетических интересов.

Также Роберт Фицо отметил, что страны должны улучшить положение национальных меньшинств друг друга в своих государствах.

Подытожил свое поздравление Фицо заявлением о том, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа заинтересованы в возобновлении работы нефтепровода «Дружба».

Петер Мадьяр победил на выборах в Венгрии

Напомним, вчера вечером, 12 апреля, стало известно, что Петер Мадьяр победил Виктора Орбана на парламентских выборах. Оппозиционная партия «Тиса» получила более 69,35% голосов.

Лидер партии, Петер Мадьяр, призвал руководство страны уйти в отставку, а также объявил о возобновлении связей Венгрии с Евросоюзом и НАТО.

Виктор Орбан приветствовал оппонента с победой еще до завершения подсчета голосов.