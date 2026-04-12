Выборы в Венгрии: явка установила исторический рекорд — сколько избирателей зафиксировано
Венгрия установила рекорд явки на парламентских выборах, в которых приняли участие почти 80% граждан.
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли выборы и по состоянию на 21:30 (по киевскому времени) уже закрылись участки. Голосование ознаменовалось беспрецедентной активностью граждан.
Об этом говорится в сообщениях Национального избирательного офиса (NVI), а также свидетельствуют данные венгерского издания Telex.
Явка достигла около 79-80% избирателей, что явилось самым высоким показателем в истории страны. Ранее, к 18:30, участие в голосовании приняли 77,8% граждан.
История выборов в Венгрии
Предыдущий рекорд явки был зафиксирован еще в 2002 году. Тогда он составил 70,5%.
Право голоса в Венгрии имеют около 7,5 млн граждан, еще более 500 тысяч — за пределами страны. Аналитики заранее прогнозировали, что явка может приблизиться к 80%.
Кто побеждает на выборах
По предварительным опросам, правящая партия «Фидес» премьера Виктора Орбана может уступить оппозиционную силу «Тиса», которую возглавляет консервативный политик Петер Мадяр.
Подсчет голосов пока продолжается. В настоящее время обработано почти 15% бюллетеней. Оппозиционная Тиса пока лидирует.
Результаты предвыборных соцопросов
В то же время, обнародовали результаты предвыборных соцопросов. По данным 21 Research Centre:
«Тиса» может рассчитывать 55% голосов;
«Фидес» — 38%
«Наша родина» — 5%.
По данным Центра, «Тиса» может получить 132 места в парламенте, что на один мандат меньше конституционного большинства.
Некоторые оценки дают ей до 55% голосов против около 28% у правящей партии «Фидес». В случае подтверждения этих результатов, оппозиция может получить большинство в парламенте.
В то же время, эти цифры не являются официальными экзит-полами, поэтому окончательный результат определит подсчет голосов.
Явка на выборах стала рекордной. Высокая активность избирателей может оказать существенное влияние на итоги голосования.
Лидер «Тисы» уже заявил об уверенной победе своей политической силы, призвав сторонников сохранять спокойствие.
В то же время, окончательные результаты выборов ожидаются после завершения подсчета голосов.
Параллельно с выборами привлекло внимание расследование европейского журналистского проекта Vsquare. В нем говорится о возможных контактах министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Журналисты утверждают, что венгерский дипломат мог согласовывать с российской стороной действия, способные влиять на позицию ЕС, в частности, в отношении Украины.
Напомним, сегодня, 12 апреля, в Венгрии стартовали парламентские выборы, которые являются выдающимися, ведь правительство, управляющее страной, возможно, столкнется с поворотным моментом. Вбор стоит между Виктором Орбаном, который у власти уже 16 лет, и его оппонентами.