Выборы в Венгрии: явка установила исторический рекорд — сколько избирателей зафиксировано

Выборы в Венгрии / © Associated Press

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли выборы и по состоянию на 21:30 (по киевскому времени) уже закрылись участки. Голосование ознаменовалось беспрецедентной активностью граждан.

Об этом говорится в сообщениях Национального избирательного офиса (NVI), а также свидетельствуют данные венгерского издания Telex.

Явка достигла около 79-80% избирателей, что явилось самым высоким показателем в истории страны. Ранее, к 18:30, участие в голосовании приняли 77,8% граждан.

История выборов в Венгрии

Предыдущий рекорд явки был зафиксирован еще в 2002 году. Тогда он составил 70,5%.

Право голоса в Венгрии имеют около 7,5 млн граждан, еще более 500 тысяч — за пределами страны. Аналитики заранее прогнозировали, что явка может приблизиться к 80%.

Кто побеждает на выборах

По предварительным опросам, правящая партия «Фидес» премьера Виктора Орбана может уступить оппозиционную силу «Тиса», которую возглавляет консервативный политик Петер Мадяр.

Подсчет голосов пока продолжается. В настоящее время обработано почти 15% бюллетеней. Оппозиционная Тиса пока лидирует.

Результаты предвыборных соцопросов

В то же время, обнародовали результаты предвыборных соцопросов. По данным 21 Research Centre:

«Тиса» может рассчитывать 55% голосов;

«Фидес» — 38%

«Наша родина» — 5%.

По данным Центра, «Тиса» может получить 132 места в парламенте, что на один мандат меньше конституционного большинства.

Некоторые оценки дают ей до 55% голосов против около 28% у правящей партии «Фидес». В случае подтверждения этих результатов, оппозиция может получить большинство в парламенте.

В то же время, эти цифры не являются официальными экзит-полами, поэтому окончательный результат определит подсчет голосов.

Явка на выборах стала рекордной. По состоянию на вечер 12 апреля она превысила 77%, что является самым высоким показателем в истории страны. Высокая активность избирателей может оказать существенное влияние на итоги голосования.

Лидер «Тисы» уже заявил об уверенной победе своей политической силы, призвав сторонников сохранять спокойствие.

В то же время, окончательные результаты выборов ожидаются после завершения подсчета голосов.

Параллельно с выборами привлекло внимание расследование европейского журналистского проекта Vsquare. В нем говорится о возможных контактах министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Журналисты утверждают, что венгерский дипломат мог согласовывать с российской стороной действия, способные влиять на позицию ЕС, в частности, в отношении Украины.

Официальные результаты выборов ожидаются после завершения подсчета голосов.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в Венгрии стартовали парламентские выборы, которые являются выдающимися, ведь правительство, управляющее страной, возможно, столкнется с поворотным моментом. Вбор стоит между Виктором Орбаном, который у власти уже 16 лет, и его оппонентами.