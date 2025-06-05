Выборы в Южной Корее: как Украине наладить сотрудничество с новым президентом

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Его приход к власти стал результатом политического кризиса, вызванного введением военного положения бывшим президентом Юн Сук Йолем и его последующим импичментом. Новоизбранный президент и его политическая сила получили широкий мандат власти в стране: в их руках теперь не только контроль над ведущим законодательным органом — Национальной Ассамблеей — но и президентское кресло.

Эти политические изменения означают новые внешнеполитические вызовы. В том числе и для Украины, которой предстоит выстраивать взаимодействие с новым руководством Сеула.

Ли Чже Мьон неоднократно критиковал внешнеполитический курс своего предшественника, в том числе по поддержке Украины. В первые дни полномасштабного вторжения России он сделал неоднозначные заявления, фактически возлагая часть ответственности за эскалацию на Владимира Зеленского, что вызвало волну возмущения как внутри страны, так и за ее пределами. Впоследствии, под давлением общественности Ли изменил риторику — признал действия России актом агрессии, поддержал санкции и заявил о солидарности с международным сообществом.

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Однако в течение 2023-2024 годов он последовательно выступал против любого привлечения Южной Кореи к войне — в частности, в форме военной или экономической помощи Украине. В октябре 2024 года Ли подверг критике инициативу отправить в Киев мониторинговую группу для изучения участия северокорейских войск в боевых действиях на стороне России, даже пригрозив министру обороны импичментом. Кроме того, он призвал к пересмотру финансовой поддержки Украины, отмечая необходимость сосредоточить ресурсы на внутренних потребностях.

Внешнеполитические приоритеты нового президента

Ли Чже Мьон позиционирует себя как прагматический политик в области внешней политики, ориентированный на национальные интересы. Его внешнеполитическая концепция, сформулированная под лозунгом «Эпоха великой трансформации», предполагает построение сильного государства путем прогрессивной, прагматичной дипломатии и модернизированной оборонной стратегии. Признавая корейско-американский альянс ключевой опорой безопасности на Корейском полуострове и считая трехстороннее сотрудничество с США и Японией необходимым для противодействия региональным вызовам, Ли одновременно отмечает, что Сеул не может позволить себе отвлечься ни от Пекина, ни от Москвы ради своих национальных интересов, учитывая их взаимосвязь.

«Наш союз с США важен, и мы должны его поддерживать. Сотрудничество в сфере безопасности с США и Японией необходимо. Но это не значит, что мы должны ставить другие страны в позицию врагов», — заявил он во время одной из публичных встреч, подчеркивая необходимость сохранять гибкость во внешнеполитической стратегии.

Китай рассматривается как важный торговый партнер и государство, влияющее на ситуацию безопасности на Корейском полуострове. Ли Чже Мьон неоднократно отмечал необходимость стабилизации отношений с Пекином, которые в последние годы испытали ухудшение. Он выразил мнение, что предыдущая администрация Юн Сок Йоля могла бы избежать проблем в отношениях с Пекином из-за более независимой позиции в тайваньском вопросе, а также подчеркнул, что Южная Корея должна сохранять нейтралитет и поддерживать хорошие отношения с Китаем и Тайванем, не вмешиваясь в их конфликт.

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Ли Чже Мен объявил о «новом этапе в отношениях с Россией и в вопросе войны в Украине»: «Мы будем руководствоваться национальными интересами в подходе к России, присоединимся к восстановлению Украины и будем реализовывать прагматическую дипломатию, которая будет способствовать безопасности полуострова и нашим компаниям».

Этот подход отражает прагматическую стратегию, ориентированную на экономическую выгоду и минимизацию внешнеполитических рисков, что фактически означает отказ от политики активного давления на Россию и безусловной поддержки Украины, присущих предыдущей власти.

Отсутствие акцентирования внимания на углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, особенно на фоне подписанного в 2024 году договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, и участия КНДР в войне РФ против Украины, очевидно, связано со стремлением возобновить диалог с Северной Кореей.

Ли Чже Мьон подчеркнул необходимость устранения «корейского риска» для активизации экономики и стабилизации благосостояния в стране, и пообещал восстановить межкорейские каналы связи, в частности, военную горячую линию для совместного прекращения провокаций и стабильного управления ситуацией. Однако он признал ограничение взаимодействия между Севером и Югом в нынешнем геополитическом климате и выразил поддержку восстановлению дипломатии на высшем уровне между президентом США и северокорейским лидером. Настаивая на необходимости мирного сосуществования, Ли одновременно признает необходимость укрепления национальной безопасности посредством мощных оборонных возможностей и расширенной системы сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР в сотрудничестве с США, а также создавая многоуровневую рамку взаимодействия с международным сообществом.

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В общем, внешняя политика Ли Чже Мена соответствует традиционному подходу Демократической партии. Вместе с тем она характеризуется прагматизмом и экономической приоритетностью, в отличие от идеологического и националистического подхода его предшественника от «демократов» Мун Чже Инна. В то же время Ли Чже Мён демонстрирует готовность к адаптации внешнеполитического курса в соответствии с геополитическими вызовами и национальными интересами. В частности, он скорректировал свою позицию относительно размещения американских войск в Южной Корее и трехстороннего сотрудничества с США и Японией, ранее вызывавших критику в его сторону и обвинения в «прокитайской» или «северокорейской» ориентации. Такая эволюция свидетельствует о попытке балансировки между внешним давлением и внутренним запросом на стабильность и безопасность.

Перспективы улучшения отношений с КНР и РФ

В случае с Китаем новоизбранный президент будет вынужден учитывать обострение стратегического противостояния между Вашингтоном и Пекином, существенно усилившееся с возвращением к власти администрации Трампа: жесткая антикитайская политика, включая повышение тарифов, ограничения на экспорт технологий и давление на союзников США по ограничению сотрудничества с Пекином. Кроме того, Сеул будет вынужден реагировать на действия КНР в его территориальных водах, в частности, строительство временных конструкций в спорных морских районах, которое рассматривается как часть стратегии «серой зоны» — постепенного расширения контроля без открытой конфронтации.

В то же время возобновление дипломатического и экономического взаимодействия с Москвой обременено несколькими факторами: сохранением широкомасштабной войны России против Украины, санкционной политикой Запада против РФ, а также тесным военно-техническим сотрудничеством РФ с Северной Кореей, в частности, поставкой вооружений, угрожающей безопасности Южной. В этом контексте потенциально импульсивная политика администрации Трампа в корейском направлении, в том числе попытки возобновить диалог с Ким Чен Ином за счет уступок, неприемлемых для Сеула, создает дополнительную стратегическую неопределенность.

В этих условиях для Киева начинается этап «осторожного партнерства» с Южной Кореей, в котором поддержка Украины может быть ограничена, а инициативы будут зависеть от того, насколько они согласуются с внутренней логикой безопасности Сеула. В то же время, Киев имеет возможность адаптировать свой подход к новому руководству Южной Кореи, делая акцент на тех аспектах сотрудничества, которые отвечают прагматическим и экономическим приоритетам Ли Чже Мена.

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Адаптация украинских дипломатических усилий под стратегию расширения K-дипломатии.

Украина может стать естественным партнером Южной Кореи в реализации видения президента Ли Чже Мена о «К-демократии» как модели, объединяющей защиту демократии, прав человека, устойчивое развитие, развитие передовых технологий, зеленую трансформацию и адаптацию к новым глобальным вызовам. Совместные инициативы в области цифровой безопасности, устойчивого обновления, индустриального партнерства и противодействия авторитарным угрозам создают основу для практического и долгосрочного сотрудничества между Киевом и Сеулом.

Продвижение межпарламентского и межпартийного диалога с учетом оптимизации внешнеполитических целей.

Это будет соответствовать реформам внешней политики, провозглашенным новым президентом, и повысит качество контактов с властными и экспертными кругами Республики Корея. Украинские делегации должны быть четко ориентированы на прагматический обмен опытом, технологиями и инвестициями.

Участие в послевоенном восстановлении Украины.

Поскольку Ли Чже Мен выразил готовность присоединиться к восстановлению Украины, именно это направление может стать основной площадкой для двустороннего взаимодействия. Украина может инициировать корейское участие в крупных инфраструктурных проектах (энергетика, транспорт, жилищное строительство), которые создадут новые возможности для южнокорейских компаний. Это отвечает его стремлению совмещать дипломатию с экономическими интересами государства.

Усиление культурно-гуманитарного сотрудничества.

Важно развивать обмены в сфере культуры, образования и научных исследований, а также содействовать организации совместных культурных проектов и форумов, которые повысят международный авторитет обеих стран. Также следует активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере, включая борьбу с глобальными вызовами — изменение климата, пандемии и кибербезопасность, что создаст прочный фундамент для долгосрочного партнерства с учетом прагматических интересов Сеула.

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Партнерство по совместным международным инициативам.

Учитывая провозглашенную цель Южной Кореи стать частью формата G7+, Украина может предложить Сеулу партнерство по совместным международным инициативам, направленным на укрепление глобального демократического порядка, реагирование на гуманитарные кризисы и противодействие авторитарным вызовам. Это позволит Корее усилить свою роль как ответственного глобального игрока, а Украине интегрироваться в более широкие форматы взаимодействия ведущих демократий. Особое внимание следует уделить координации позиций в рамках взаимодействия с ЕС и платформ послевоенного восстановления, что также будет способствовать реализации амбиций Сеула по расширению K-дипломатии на основе общих ценностей и практического вклада в решение глобальных вызовов.

Очевидно, что изменение подходов нового президента Республики Корея удаляет перспективу усиления военно-технического сотрудничества между Киевом и Сеулом, а также ставит под вопрос уровень дальнейшей поддержки и выработки совместных подходов в сдерживании российско-северокорейского военного сотрудничества. Впрочем, Украина должна искать способы взаимодействия с Южной Кореей, ориентируясь на прагматические дипломатические ориентиры, озвученные Ли Чже Меном.