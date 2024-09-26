Выбрал не тот куст: тигр напал на мужчину, который остановился помочиться (фото)

К счастью, он остался в живых.

Зов природы превратился в ужасное испытание для мужчины в отдаленном селе Пилибхит на севере Индии. Мужчина, который искал минутку уединения, чтобы справить нужду в поле, оказался лицом к лицу со страшным животным – тигром.

Как пишет Daily Star, неожиданное нападение нанесло ему тяжелые ранения на теле, заставив поторопиться в больницу за неотложной медицинской помощью.

Местные начали паниковать, поскольку внезапное появление тигра повлекло за собой беспокойство относительно безопасности в этой местности. Несмотря на то, что мужчина выжил после нападения, страх перед следующей встречей с тигром остается большим.

Напряженность добавляет и то, что, по сообщениям, на месте происшествия не было представителей лесного хозяйства, из-за чего жители чувствуют себя уязвимыми и незащищенными. Всего в 80 километрах от места нападения расположен тигровый заповедник, вызывающий вопрос о происхождении агрессивного кошачьего.

Тигр напал на мужчину / Фото: Tahir Ibn Manzoor

Остается непонятным, заблудился ли тигр из заповедника или всегда был жителем этой местности. Неопределенность ситуации только усугубляет чувство тревоги среди жителей села.

Мужчина приходит в себя от ранений, а община борется с последствиями нападения.

Тигр напал на мужчину / Фото: Tahir Ibn Manzoor

Представитель полиции сообщил, что правоохранители проводят расследование.

"Получив информацию, полицейский участок Мадхотанды немедленно выехал на место происшествия и доставил раненого на лечение в CHC Puranpur", — сказали в полиции. "Необходимые меры предварительно принимаются лесным департаментом и командой полиции".

Напомним, ранее в Нидерландах волк напал на 10-летнюю девочку. Животное сразу же отпустило ребенка, но он был настолько напуган, что упал и получил незначительные травмы.

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