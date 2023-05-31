Выбрала мужа без согласия семьи: отец застрелил свою дочь, а суд его оправдал

В городе Карачи, Пакистан, 65-летний Амир Заман Мехсуд застрелил собственную дочь прямо в здании суда из-за того, что она вышла замуж без согласия родителей. Суд его оправдал, считая, что обвинительный приговор "не способствовал бы улучшению общества", а семья "простила" его.

Об этом пишет издание Aajenglish.tv.

Амир Заман Мехсуд убил свою 20-летнюю дочь в помещении суда 23 января 2023 года, а также ранил еще двух человек, включая полицейского. Против него возбуждено уголовное производство отделом полиции городского суда.

Согласно судебным документам, дочь мужчины Хаджра вышла замуж по собственному желанию, в то время как родители пытались выдать ее замуж за кого-то другого. Тогда семья заявила о ее похищении.

В январе ее вызвали в суд, чтобы дать показания по делу об ее исчезновении, когда отец Хаджры открыл огонь и убил ее на месте. Ее муж во время инцидента не пострадал.

Напомним, в России во время футбольного матча упала трибуна, есть погибшие.

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