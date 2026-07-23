"Выбрасывают мебель из окон": беженка из Украины поразила "абсурдной" привычкой немцев (видео)

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Украинка Людмила Русина, которая сейчас проживает в Германии, поделилась необычным наблюдением о быте местных жителей. По её словам, немцы регулярно выбрасывают старую мебель и хлам прямо из окон и с балконов многоэтажек.

Об этом она рассказала в своём видео на платформе TikTok.

Женщина признается, что сначала считала такое поведение единичным странным случаем, однако впоследствии поняла, что это распространенная практика.

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«Когда я впервые это увидела, то подумала, что человек, который так поступает, не совсем в себе. Но за последние несколько месяцев я трижды наблюдала подобное зрелище. Однажды мужчина выбрасывал вещи прямо с балкона. Во второй раз — возле соседнего дома стоял прицеп, в который выбрасывали ненужный хлам с третьего этажа. И вот сегодня нам повезло: суббота, утро, а из окна под нами вылетают диваны. Похоже на какой-то сюр, но нет — это Германия, 2026 год», — рассказывает Людмила.

Как оказалось, такой способ утилизации вещей в стране не запрещен законом. Его часто используют во время ремонтов, при освобождении квартир после отъезда дачников или при вывозе крупногабаритного мусора.

Впрочем, сбрасывать мебель с высоты разрешается только при строгом соблюдении правил безопасности. Территория под домом должна быть огорожена, а сотрудники специализированной компании должны контролировать процесс, чтобы не травмировать прохожих и не повредить чужое имущество.

Впрочем, по словам Людмилы, на практике эти требования соблюдаются не всегда.

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«Сегодня у нас никто эти правила не соблюдал. И даже если бы кто-то пожаловался, наказание они бы получили только в случае причинения вреда», — отметила украинка.

Людмила удивляется таким законам, отметив, что в Германии могут оштрафовать за стирку в воскресенье, прогрев автомобиля или приготовление барбекю возле дома.

«По-моему, это абсурдно», — признается женщина.

Украинцы в Германии — последние новости

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