Выброс метана на "экологическом" трубопроводе "Газпрома" увидели из космоса: фото

Вредное влияние на окружающую среду от такого загрязнения приравняли к годовым выбросам около 8000 автомобилей.

В начале октября спутники Европейского космического агентства зафиксировали большой выброс метана в районе компрессорной станции в Нижегородской области (Россия).

Об этом со ссылкой на геоаналитическую компанию Kayrros SAS сообщили на Facebook-странице "Нафтогаза", опубликовав соответствующее спутниковое фото.

По оценке данных из спутников, скорость утечки метана составила 164 тонны в час. Эксперты подсчитали, что один час такой утечки равен годовому объему выбросов 8000 автомобилей.

В Газпроме этот выброс объяснили тем, что во время ремонтных работ пришлось сбросить часть газа, но не уточнили объемы такого сброса.

“Результат ремонтных работ российского газопровода увидели из космоса. Страшно вообразить последствия подобных ремонтов под водой. Балтийским тюленям таки есть о чем волноваться”, — иронизируют на официальной странице “Нафтогаза” в соцсети, намекая на новый российский газопровод "Северный поток-2".

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обосновал целесообразность использования "Северного потока-2" для транспортировки газа в Европу тем, что российский газопровод "экологичнее", чем газотранспортная система (ГТС) Украины.

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