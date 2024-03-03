Выбросил цветы в помойку: в Германии сотрудник консульства РФ напал на россиянку из-за мемориала в память Навального

Инцидент произошел в городе Гамбург еще 1 марта – в день похорон Навального.

Россиянка, постоянно проживающая в немецком городе Гамбург, принесла цветы к стихийному мемориалу в день похорон оппозиционера Алексея Навального, однако, когда она хотела возложить цветы у стихийного мемориала, сотрудник российского консульства напал на нее.

Об этом потерпевшая рассказала телеграмм-каналу No Future.

На публикацию обратили внимание крупные оппозиционные СМИ россиян.

Россиянка Наталья Фройденберг из Гамбурга в день похорон Навального Фото: No Future

Россиянка Наталья Фройденберг из Гамбурга в день похорон Навального пришла возложить цветы напротив здания бывшего консульства РФ, официально закрывшегося в начале года, но персонал в нем остается. После того как женщина прикрепила портрет Навального и зажгла свечу, с территории консульства вышел мужчина в рабочей форме и с большим мусорным пакетом.

В Германии сотрудник консульства РФ напал на россиянку из-за мемориала в память Навального

"Он начал убирать цветы и разрушать мемориал. Я спросила, что он делает с цветами и сказала, что это в память о Навальном — человеке, который боролся за страну и за свободу... Он поднимает руку с пакетом, за который я держусь, а потом резко опускаю его вниз так, что я падаю и очень кричу от боли.Он протянул меня по асфальту.У меня травмы от удара, ушибы колена, ссадины локтя, руки, кисти.И, очевидно, головой я ударилась, поэтому что довольно долго голова болела", – рассказала женщина.

После стычки сотрудник консульства скрылся за воротами и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию и зафиксировала травмы.

Напомним, расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что причиной внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального могло стать повторное отравление.

ТСН.ua уже сообщал, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком округе. СМИ РФ заявили, что у Навального оборвался тромб.

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