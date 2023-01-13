"Выдающаяся роль" Шойгу и Герасимова и игнорирование "Вагнера": в РФ создали методички для пропагандистов

Российское военное командование советует российские СМИ продолжать лгать о том, что армия РФ воюет не с Украиной, а против всего НАТО.

Российское военное командование создало специальный документ, так называемые методички, которым определяется, как именно кремлевские пропагандисты должны освещать события войны против Украины.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, в методиках говорится, чтобы российские пропагандисты изображали "выдающуюся роль" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, оправдывали удары по энергетике Украины, а также вводили россиян в заблуждение о том, что РФ воюет не с Украиной, а против всего НАТО. Кроме того, российское военное командование советует средствам массовой пропаганды игнорировать частную военную компанию "Вагнера".

Общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, основное содержание которых состоит в:



1. Ориентировке на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;

2. Акцентировании в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова;

3. Оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

4. Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";

5. Отказ от упоминания ЧВК "Вагнер" в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК;

6.Отслеживании и цитировании публикаций в иностранных СМИ об успехах Вооруженных сил Российской Федерации и неудаче Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

"В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также о обострении политической борьбы внутри страны-агрессорки", — резюмировали в украинской разведке.

Война кланов в Кремле

Как известно, в России произошла смена командующего т. н. "специальной военной операцией" в Украине – вместо Сергея Суровикина на эту должность был назначен глава генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, был назначен заместителем Герасимова.

Суровикин считается человеком, близким к руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, известному своей критикой руководства Минобороны и Генштаба РФ. Его понижение в должности меняет баланс в борьбе "башен Кремля" за влияние на президента РФ Владимира Путина.

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