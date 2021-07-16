"Выдающееся достижение": впервые женщина выдержала 37-недельный курс и попала в ряды морского спецназа США

Женщина будет руководить катерами и подводными аппаратами спецназа.

В США женщина впервые успешно сдала экзамен для поступления на службу в Военно-морских сил США. Для этого она прошла интенсивный 37-недельный учебный курс, который до сих пор не был под силу ни одной женщине.

Об этом пишут CNN и AP.

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Женщина вскоре станет оператором одного специального боевого катера ВМФ, которые проводит тайные операции, поэтому ее нельзя идентифицировать в целях безопасности, заявил представитель ВМС США.

Для того, чтобы претендовать на состав экипажа Военно-морских сил, выпускники должны пройти интенсивный процесс "оценки и отбора". Только 35% людей, которые пытаются пройти подготовку к программе SWCC, удается дойти до конца и попасть в ряды ВМС США. В этом году выпускниками стали 17 человек.

"Стать первой женщиной, которая закончила учебную программу из специальных боевых действий военно-морского флота — это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде", — сказал командующий военно-морским спецназом.

Всего бойцами морского спецназа США в разное время пытались стать 18 женщин. Трем из них еще предстоит пройти аттестацию.

Напомним, сенат США назначил Эврил Гейнс директором Национальной разведки. Так, разведывательное сообщество США впервые возглавила женщина.

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