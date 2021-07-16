"Выдающееся достижение": впервые женщина выдержала 37-недельный курс и попала в ряды морского спецназа США

Женщина будет руководить катерами и подводными аппаратами спецназа.
В США женщина впервые успешно сдала экзамен для поступления на службу в Военно-морских сил США. Для этого она прошла интенсивный 37-недельный учебный курс, который до сих пор не был под силу ни одной женщине.
Женщина вскоре станет оператором одного специального боевого катера ВМФ, которые проводит тайные операции, поэтому ее нельзя идентифицировать в целях безопасности, заявил представитель ВМС США.
Для того, чтобы претендовать на состав экипажа Военно-морских сил, выпускники должны пройти интенсивный процесс "оценки и отбора". Только 35% людей, которые пытаются пройти подготовку к программе SWCC, удается дойти до конца и попасть в ряды ВМС США. В этом году выпускниками стали 17 человек.
"Стать первой женщиной, которая закончила учебную программу из специальных боевых действий военно-морского флота — это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде", — сказал командующий военно-морским спецназом.
Всего бойцами морского спецназа США в разное время пытались стать 18 женщин. Трем из них еще предстоит пройти аттестацию.
Напомним, сенат США назначил Эврил Гейнс директором Национальной разведки. Так, разведывательное сообщество США впервые возглавила женщина.