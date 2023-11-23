Выделит ли Конгресс деньги Украине: объяснение политолога, живущего в США

По мнению Рамиза Юнуса, Джо Байден нуждается в успехе на украинском фронте.

Конгресс США выделит деньги Украине, потому что других вариантов для Штатов нет.

Такое мнение высказал политолог из Азербайджана, живущий в США, бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

По его мнению, Джо Байден нуждается в успехе на украинском фронте.

"Просто другое дело: очень многое зависит и от вас... Вы не должны поддерживать ни одну кандидатуру, ни республиканца, ни демократа. Они оба будут спекулировать на вас, но сделайте так, чтобы им было выгодно. А то, что Конгресс вам выделит деньги — можете не сомневаться... Это спекуляции на эту тему идут, они продолжат и вы получите то, что вам нужно. Потому что других вариантов нет", — убежден эксперт.

Ранее Рамиз Юнус заявил, что Пекин не нападет на Тайвань, а будет пытаться договориться.

Напомним, президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о временном финансировании правительства. Пакет не включает помощь Украине и Израилю.

ТСН.ua разбирался, почему Украина рискует оказаться без помощи США и как достучаться до Конгресса.

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