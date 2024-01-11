Выделит ли Конгресс США долгожданную помощь Украине: в Госдепе объяснили

В Госдепартаменте уверены, что Конгресс выделит помощь Украине, но признают, что "есть вопрос времени".

Госдеп США считает, что Конгресс все же выделит средства на военные нужды Украины в 2024 году.

Об этом заявил помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает "Радио Свобода".

"Мы уверены, что этот дополнительный вклад будет одобрен. Сейчас это (задержка – Ред.) связано с другими проблемами. То, что я слышу от Конгресса, свидетельствует о наличии преимущественной поддержки Украины как в Сенате, так и в Палате представителей", – отметил он.

Он не уточнил, сколько времени могут занять поиски компромисса в Конгрессе и одобрения этой помощи на более чем 60 миллиардов долларов.

"Есть вопрос времени, но мы работаем над этим с украинцами. И мы, верю, сможем оказать помощь, в которой нуждается Украина. Мы делаем это с нашими европейскими партнерами. Мы должны убедиться, что Украина выиграет войну. Это наша цель. И мы стремимся ее поддерживать и работать с ней, чтобы достичь этой цели", – подытожил О'Брайен.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

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