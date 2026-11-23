Россия может атаковать НАТО / © Associated Press

Реклама

Система противовоздушной обороны Европы недостаточно подготовлена ​​к возможной войне с Россией. В случае конфликта РФ может применить против стран НАТО такую ​​же тактику массированных ракетных ударов и атак дронов, которую использует в Украине.

Об этом заявил бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал Бен Ходжес в документальном фильме шведского телеканала SVT.

Реклама

«Представьте, что каждую ночь происходит в Одессе, Киеве или Харькове, но замените эти города на Бремерхафен в Германии, Гданьск в Польше или Ригу в Латвии. Именно это произойдет», – считает Ходжес.

Реклама

По его словам, основными целями российских ударов могут стать порты, железные дороги и мосты, необходимые НАТО для переброски военных грузов в страны Балтии. Среди потенциальных целей генерал назвал Бремерхафен в Германии и Гетеборг в Швеции.

По мнению Ходжеса, главные проблемы европейской ПВО — нехватка боеприпасов, которая усугубилась после американской военной операции против Ирана, и недостаточное количество учений. Он призвал НАТО отрабатывать действия в условиях ракетных атак, радиоэлектронных помех и кибератак.

Как в НАТО готовятся к атаке РФ

Издание Bloomberg написало, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич готовит секретную стратегию быстрой победы в случае нападения РФ на восточный фланг. Документ под названием «Теория победы» фокусируется на интеграции новейших технологий, в частности, недорогих дронов и систем с искусственным интеллектом.

Во время массированной атаки на Украину утром 20 ноября в воздушном пространстве соседней Польши зафиксировали неизвестные воздушные объекты, а в Люблинском и Подкарпатском воеводствах объявляли воздушную тревогу. В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет стоять на защите каждого сантиметра территории Польши.

Реклама

В то же время полковник ВСУ в отставке Герой Украины Дмитрий Кащенко озвучил мнение, что Россия систематически проверяет готовность стран НАТО реагировать на военные угрозы. В частности, испытывает их возможности через нарушение воздушного пространства ракетами и беспилотниками.

Новости партнеров

Новости партнеров