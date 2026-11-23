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Выдержит ли НАТО атаки РФ, как в Украине: генерал США назвал цели Путина в Европе
Европа не готова к ударам РФ. Бен Ходжес предупредил НАТО об опасном сценарии.
Система противовоздушной обороны Европы недостаточно подготовлена к возможной войне с Россией. В случае конфликта РФ может применить против стран НАТО такую же тактику массированных ракетных ударов и атак дронов, которую использует в Украине.
Об этом заявил бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал Бен Ходжес в документальном фильме шведского телеканала SVT.
«Представьте, что каждую ночь происходит в Одессе, Киеве или Харькове, но замените эти города на Бремерхафен в Германии, Гданьск в Польше или Ригу в Латвии. Именно это произойдет», – считает Ходжес.
По его словам, основными целями российских ударов могут стать порты, железные дороги и мосты, необходимые НАТО для переброски военных грузов в страны Балтии. Среди потенциальных целей генерал назвал Бремерхафен в Германии и Гетеборг в Швеции.
По мнению Ходжеса, главные проблемы европейской ПВО — нехватка боеприпасов, которая усугубилась после американской военной операции против Ирана, и недостаточное количество учений. Он призвал НАТО отрабатывать действия в условиях ракетных атак, радиоэлектронных помех и кибератак.
Как в НАТО готовятся к атаке РФ
Издание Bloomberg написало, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич готовит секретную стратегию быстрой победы в случае нападения РФ на восточный фланг. Документ под названием «Теория победы» фокусируется на интеграции новейших технологий, в частности, недорогих дронов и систем с искусственным интеллектом.
Во время массированной атаки на Украину утром 20 ноября в воздушном пространстве соседней Польши зафиксировали неизвестные воздушные объекты, а в Люблинском и Подкарпатском воеводствах объявляли воздушную тревогу. В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет стоять на защите каждого сантиметра территории Польши.
В то же время полковник ВСУ в отставке Герой Украины Дмитрий Кащенко озвучил мнение, что Россия систематически проверяет готовность стран НАТО реагировать на военные угрозы. В частности, испытывает их возможности через нарушение воздушного пространства ракетами и беспилотниками.