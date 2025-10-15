Выезд 18-22-летних: в Германии резко увеличилось количество украинцев, которые ищут защиты

Выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 года

В Германии в десять раз возросло количество украинцев, которые ищут защиты в этой стране после отмены на Родине запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 года.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на пресс-секретаря Федерального министерства внутренних дел Германии.

В Германии в последние недели зафиксирован существенный рост количества украинцев, которые обращаются за защитой.

По словам пресс-секретаря Федерального министерства внутренних дел, отмена запрета на выезд для украинских мужчин призывного возраста с 18 до 22 лет привела к резкому увеличению количества заявлений от этой категории – «с примерно 100 в неделю до вступления в силу правила до около 1000 в неделю сейчас». Насколько это «временное явление», пока «оценить невозможно».

Общее количество граждан Украины, прибывающих в Германию, также стабильно растет. По данным МВД ФРГ, в мае через систему регистрации Free было распределено 7961 человек, в августе — 11 277, а в сентябре — уже 18 755.

Украинцы, которые ищут защиту в Германии, имеют другой правовой статус, чем беженцы. Они получают вид на жительство в соответствии с параграфом 24 Закона о пребывании, который дает право на немедленный доступ к работе и социальным выплатам.

К слову, HR-эксперт Татьяна Пашкина предупредила об «эффекте домино» после разрешения на выезд мужчинам 18-22 лет. Она считает, что из страны будет выезжать не только эта категория, но и старшие возрастные группы, которые имеют на это законное право. В частности, речь идет о девушках, матерях и младших детях, которые будут выезжать, чтобы семья была вместе за рубежом. Пашкина прогнозирует, что реальные цифры выезда до января 2026 года могут «очень удивить».