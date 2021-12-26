Выглядел как пенис и портил жизнь: художнику из США укоротили нос

Выглядел как пенис и портил жизнь: художнику из США укоротили нос

Мужчина несколько лет мучался с неприглядным на вид носом.

Художнику из Нью-Йорка с удлиненным носом сделали пластическую операцию перед Рождеством.

Об этом сообщает Daily Mail.

Художник Конрадо Эстрада, 57 лет, страдал ринофимой, из-за чего его нос был большим и клубневым, и это мешало ему есть и дышать, и портило внешний вид.

Мужчина рассказывал, что из-за длинного носа вынужден был ходить в маске, над ним смеялись дети, а во время приема пищи он кусал себе губы.

Судьба свела художника с пластическим хирургом Томасом Мода, у которого Конрадо работал. Врач заметил проблему и предложил Эстраде подкорректировать ему нос бесплатно, потому что тот, по словам медика, выглядел "как пенис".

"Я видел этого джентльмена, представился и предложил исправить его деформацию лица, на что он с радостью согласился", – написал Ромо в Facebook.

Через несколько дней художник попал на операционный стол.

Хотя причина ринофимы этого состояния неизвестна, она была классифицирована как форма розацеа, воспалительного заболевания кожи. Нос Эстраде укоротили и теперь мужчина заживет другой жизнью.

Напомним, что в Днепре 14-летняя школьница уколола себе в губы масло и попала на операционный стол.

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