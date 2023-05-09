Выглядел очень несчастным: на руке Лукашенко на параде в Москве заметили бинт

Также интересно, что на возложение цветов Лукашенко поехал на гольф-каре, а не пешком, как другие "гости" Путина.

Во время парада в Москве 9 мая на руке самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко на параде был замечен бинт. В общем, он был недолго с визитом в РФ и не участвовал в неформальном завтраке с другими лидерами стран СНГ.

Об этом сообщает белорусское издание Мотолько Помоги, которое занимается расследованиями.

По их предположениям это связано с ухудшением состояния здоровья Лукашенко.

"В Минск он вернулся уже в 12:40. И не участвовал в неформальном завтраке в Грановитой палате Кремля, куда Путин позвал всех остальных глав стран так называемого СНГ. Ну а учитывая, что на возложение цветов он поехал на гольф-каре, а не пешком, как другие, вполне возможно, что чувствовал себя действительно не очень", — говорится в сообщении.

Во время видеотрансляции парада было заметно, что Лукашенко почему-то выглядел или то расстроенным, или то уставшим. После окончания официальной части он сразу улетел в Беларусь.

Лукашенко и другие лидеры стран СНГ в Москве на параде 9 мая / Фото: Associated Press

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне прибыл в Москву к диктатору Владимиру Путину на парад до 9 Мая. Поэтому он не присутствовал на возложении цветов и поздравлении ветеранов на площади Победы в Минске.

Кроме Лукашенко, участие в параде в Москве принимали лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В МИД Украины визит политиков назвали безнравственным и недружественным шагом.

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