"Выглядели счастливыми": в поезде в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров

"Выглядели счастливыми": в поезде в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров

В результате нападения пострадали 10 женщин.

В японском Токио, где проходит Олимпиада, в пригородном поезде мужчина напал на попутчиков с ножом. В результате ранения получили 10 пассажиров.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел вчера, 6 августа, возле станции Сейджогакуен. Неизвестный мужчина с ножом набросился на пассажиров, а после резни убежал. Машинист остановил поезд, а очевидцы вызвали скорую и полицию.

В результате нападения были госпитализированы 9 из 10 человек. Одна из пострадавших, студентка местного вуза, в тяжелом состоянии.

Позже подозреваемый вошел в магазин и сказал персонала, что он "подозреваемый в инциденте, о котором сообщили СМИ", и устал бежать.

Злоумышленника задержали. 36-летний подозреваемый сказал полиции, что рассердился, увидев женщин, которые "выглядели счастливыми", и хотел их убить.

Насильственные преступления в Японии случаются редко. В Токио, где проходят Олимпийские игры, действуют строгие меры безопасности.

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