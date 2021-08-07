"Выглядели счастливыми": в поезде в Токио мужчина с ножом напал на пассажиров

В результате нападения пострадали 10 женщин.
В японском Токио, где проходит Олимпиада, в пригородном поезде мужчина напал на попутчиков с ножом. В результате ранения получили 10 пассажиров.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел вчера, 6 августа, возле станции Сейджогакуен. Неизвестный мужчина с ножом набросился на пассажиров, а после резни убежал. Машинист остановил поезд, а очевидцы вызвали скорую и полицию.
В результате нападения были госпитализированы 9 из 10 человек. Одна из пострадавших, студентка местного вуза, в тяжелом состоянии.
Позже подозреваемый вошел в магазин и сказал персонала, что он "подозреваемый в инциденте, о котором сообщили СМИ", и устал бежать.
Злоумышленника задержали. 36-летний подозреваемый сказал полиции, что рассердился, увидев женщин, которые "выглядели счастливыми", и хотел их убить.
Насильственные преступления в Японии случаются редко. В Токио, где проходят Олимпийские игры, действуют строгие меры безопасности.
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