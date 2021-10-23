Выглядит, как динозавр: в Доминикане в лесу нашли гигантскую неизвестную змею (видео)

Доминиканскую Республику часто называют "островом природы", поскольку там живет много диких животных.
В Доминиканской Республике нашли огромную змею. Ее обнаружили при расчистке тропического леса.
Об этом сообщает metro.co.uk
Гигантскую змею подняли экскаватором работники, работавшие в лесу. Удивлены люди долго не могли понять, что это и опубликовали видео в соцсетях, где оно приобрело популярность. На видео один из мужчин пошутил, что это не змея, а динозавр. Другой заметил, что из-за размеров змея заслуживает мировой рекорд.
Пока не известно, что это была за змея и что с ней сделали люди.
Отметим, что Доминиканскую Республику часто называют "островом природы", поскольку там живет много диких животных. Также в Доминикане ексть смертельно опасный удав, который может вырастать до 15 кг.
Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области 6 августа на территорию жилого дома заползла змея. Ее вылавливали спасатели.