Выглядит, как динозавр: в Доминикане в лесу нашли гигантскую неизвестную змею (видео)

Выглядит, как динозавр: в Доминикане в лесу нашли гигантскую неизвестную змею (видео)

Доминиканскую Республику часто называют "островом природы", поскольку там живет много диких животных.

В Доминиканской Республике нашли огромную змею. Ее обнаружили при расчистке тропического леса.

Об этом сообщает metro.co.uk

Гигантскую змею подняли экскаватором работники, работавшие в лесу. Удивлены люди долго не могли понять, что это и опубликовали видео в соцсетях, где оно приобрело популярность. На видео один из мужчин пошутил, что это не змея, а динозавр. Другой заметил, что из-за размеров змея заслуживает мировой рекорд.

Пока не известно, что это была за змея и что с ней сделали люди.

Отметим, что Доминиканскую Республику часто называют "островом природы", поскольку там живет много диких животных. Также в Доминикане ексть смертельно опасный удав, который может вырастать до 15 кг.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области 6 августа на территорию жилого дома заползла змея. Ее вылавливали спасатели.

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