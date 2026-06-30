Выгонят ли украинских мужчин из ЕС: в Раде Европы объяснили, от чего это зависит

Украинские мужчины в ЕС / © ТСН

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Вопрос предоставления убежища и защиты украинским мужчинам призывного возраста в странах Европы очень сложен. Комиссар Рады Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти рассказал, имеют ли право европейские государства автоматически отказывать в защите людей из-за их пола и возраста.

Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, любое различие между людьми требует очень веских аргументов, чтобы доказать, что это не дискриминация. Если мужчины определенной возрастной группы исключают из-под защиты, это касается сразу двух признаков — пола и возраста, что на первый взгляд вызывает вопросы неравенства.

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Государство, выдвигающее такие ограничения, должно привести серьезные доказательства, что это не является незаконной дискриминацией.

«Возможно, что этот аргумент можно привести, и есть основания для призыва и службы в армии страны, которая подвергается серьезному нападению. Но это должно быть сделано в соответствии с международным правом, которое признает, что существуют исключения из воинской обязанности, есть исключения из принудительной военной службы», — объясняет комиссар.

В качестве примера он привел Свидетелей Иеговы, которые по своей вере не могут служить в армии, и международное право определило это как законное требование. В таких случаях человека не освобождают от ответственности, а рассматривают его дело индивидуально, например, предоставляют возможность пройти гражданскую службу.

Почему общий запрет для мужчин является проблематичным

Любой общий запрет, который просто исключает каждого мужчину до определенного возраста без разбора, очень проблематичен для международных стандартов.

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«И потому индивидуальная оценка, я думаю, является ключом к преодолению этой сложнейшей ситуации. Все, о чем я спрашиваю, это то, чтобы в той мере, в какой существует попытка исключить их в соседних странах, отдельный человек имел возможность привести индивидуальные аргументы относительно того, почему к ним следует относиться иначе», — подчеркнул он.

Что будет с теми, кто уехал незаконно

Возникает вопрос и в отношении мужчин призывного возраста, которые полностью пригодны к службе, но полулегально или незаконно уехали в Европу. Однако с точки зрения международных норм это не отменяет права человека на рассмотрение его ситуации.

Комиссар подчеркнул, что то, как именно люди оказались в определенной стране, это другой вопрос. Суть международных стандартов остается неизменной: главное выяснить, можно ли человека законно исключить из призыва на основе международных правил. Именно поэтому каждое отдельное лицо должно иметь возможность предоставить свои индивидуальные доводы.

Возвращение украинцев из-за границы — последние новости

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года. Еврокомиссар по миграции Маркус Бруннер заявил, что это связано с продолжением войны. В то же время новая защита не будет предоставляться новоприбывшим мужчинам 23-60 лет, подлежащим мобилизации. Те, кто оформил статус раньше, будут иметь право оставаться.

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К слову, в Украине экстрадиция находящихся за рубежом граждан применяется к лицам, которые являются обвиняемыми, подозреваемыми или осужденными беглецами. По итогам 2024 года в Украину экстрадировали 75 человек. Процедура включает подготовку пакета документов судом и Минюстом, направление запроса иностранному государству и дальнейшее этапирование. Экстрадиция не касается рядовых граждан, выехавших за границу.

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