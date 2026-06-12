Выгонят ли украинских мужчин из ЕС: в Раде расставили точки над "і" в вопросе депортации

Украинские мужчины за рубежом / © ТСН

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Евросоюз не может депортировать украинских мужчин на родину исключительно на основании их гражданства или призывного возраста. Даже если им отменят пособие в странах ЕС, они вряд ли добровольно вернутся в Украину.

Об этом глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал в эфире телеканала «Новини.Live».

Может ли ЕС депортировать украинских мужчин

Депутат заявил, что на сегодняшний день не существует механизмов для массового принудительного возвращения в Украину граждан призывного возраста, поскольку это противоречит нормам международного права.

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«Механизма депортации людей нет. То есть механизм депортации есть, но только по конкретным причинам, в частности, в связи с уголовным правонарушением. Из-за того, что они просто призывного возраста и по национальности украинцы, они не могут быть депортированы. Это противоречит международному праву», — пояснил он.

Вернутся ли мужчины в Украину в случае отмены социальной помощи в ЕС

По словам Чернева, вопрос о предоставлении социальной помощи украинцам, находящимся за рубежом, относится к исключительной компетенции каждого отдельного государства. В то же время даже в случае сокращения или прекращения выплат это вряд ли станет весомой причиной для массового возвращения мужчин в Украину.

«То, что делают наши партнеры — это их суверенное право: как именно они распределяют помощь тем или иным слоям населения, в частности, мигрантам, в частности, украинцам, в частности, мужчинам призывного возраста. Условно говоря, даже если они откажутся от каких-то выплат, поддержки мужчин 25–60 лет, я очень сомневаюсь, что это приведет к тому, что они начнут возвращаться в Украину», — отметил он.

По мнению нардепа, мужчины, остающиеся за границей, скорее будут искать возможности для трудоустройства, адаптации и интеграции в новую среду даже без государственной финансовой поддержки. Он считает маловероятным, что отсутствие помощи станет для них стимулом к возвращению, особенно если они уехали еще в начале или в середине войны. Отдельно политик упомянул и тех украинцев, которые проживали за границей еще до начала полномасштабного вторжения и не нарушали никаких законов.

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«Поэтому я сомневаюсь, что это принесет какой-то реальный эффект в плане возвращения наших мужчин», — подытожил Чернев.

Возвращение украинских мужчин из ЕС — последние новости

Напомним, ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, однако еврокомиссар Магнус Бруннер заявил, что украинские власти просят сделать исключение для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Еврокомиссия сейчас рассматривает такую возможность, и окончательное решение об ограничении защиты для этой категории лиц должны принять государства-члены ЕС в ближайшие недели.

После этого в МИД Украины подчеркнули, что Киев заинтересован в добровольном возвращении граждан — как мужчин, так и женщин. Пресс-секретарь министерства Георгий Тихий опроверг слухи о выплатах от Украины за возвращение: речь идет лишь о потенциальных программах финансовой поддержки со стороны правительств отдельных стран ЕС (таких как Швейцария) для стимулирования выезда беженцев домой. В то же время Украина выступает за сохранение действующего уровня временной защиты в ЕС для всех своих граждан, находящихся там на законных основаниях.

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